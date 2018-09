Le 9 septembre prochain   Dixième Fête communautaire de Grande-Digue

par

Claire Lanteigne

La 10e édition de la Fête communautaire de Grande-Digue aura lieu le dimanche 9 septembre de 13h à 16h sur le terrain de Notre Centre et du Musée des Pionniers. Cette fête est organisée par la Société historique de Grande-Digue et le Club d’âge d’or.

«Au début, de dire Arthur Gauvin, président de la Société historique, la Société historique organisait une activité où on mettait plus l’accent sur les activités agricoles et le Club d’âge d’or organisait le Souper communautaire comme activité de collecte de fonds pour Notre Centre. On a décidé d’unir nos activités pour réaliser la Fête communautaire de Grande-Digue.

«S’il y aura encore des éléments agricoles à la fête, comme la coupe de l’avoine et différentes démonstrations, on va mettre l’accent sur les animations pour la famille. Il y aura une tente installée avec des activités pour les jeunes, dont des masques en papier mâché à peinturer et une chasse aux trésors. On aura également des petits animaux sur place comme des Alpacas, mini chèvres, etc., et des tournées en charrette seront disponibles. Le Musée des Pionniers sera ouvert au public.

«Nous trouvons important d’avoir cette Fête communautaire, d’ajouter M. Gauvin. C’est toujours agréable de retrouver les gens de la communauté qui en profitent pour socialiser et s’amuser en famille.»

Souper communautaire

Le Souper communautaire aura lieu de 16h à 19h à Notre Centre. Le coût des billets est de 13$ pour les adultes et 6$ pour les enfants de moins de 12 ans. Au menu, il y aura du filet de porc, légumes frais, desserts maison, thé /café). Les billets sont disponibles à Notre Centre, Les Digues, et chez Jean Coutu à Shédiac.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 532-2959.