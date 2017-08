Le 75e anniversaire du raid de Dieppe commémoré

par

(N.A.L.) – Le 75e anniversaire du Raid de Dieppe a été marqué lors d’une cérémonie au Club de l’âge d’or de Dieppe, dimanche, par les membres de l’Association des vétérans militaires de Dieppe, les membres de leur famille, les politiciens, des militaires et le public.

Plusieurs personnes ont pris la parole lors de la cérémonie pour se rappeler une des pires journées pour l’armée canadienne, qui a perdu près de 1000 soldats en plus de voir près de 2000 des siens, devenir prisonniers de guerre.

Le député et ministre fédéral de Beauséjour, Dominic LeBlanc; la consule générale de la France en Acadie, Laurence Monmayrant; le député et ministre provincial Roger Melanson, le maire adjoint de Dieppe, Ted Gaudet et le président de L’Association des vétérans, Nils Liljemark ont tous rappelé que le 19 aout 1942, 4 963 canadiens, 1075 Britanniques et 50 soldats des forces armées des États-Unis sont débarqués sur la plage de Dieppe, France, en Normandie, dans le but de prendre la région des soldats allemands.

Par la fin de la journée, 916 Canadiens y ont perdu leur vie en plus de 210 autres soldats. Deux mille deux cents regagneront l’Angleterre, dont plusieurs blessés et près de 2000 sont faits prisonniers de guerre. Les Allemands les attendaient de pieds fermes sur la plage de Dieppe remplie de galets et ces soldats n’ont eu aucune chance contre la forteresse allemande et les falaises. Les navires et aéronefs ont aussi subi de lourdes pertes alors que 119 sont abattus en plein vol en tentant d’appuyer ceux qui participent au débarquement.

Les troupes alliées ont voulu lancer un raid majeur dans l’Europe occupée, à ce moment. La mission tourne très mal dès le départ pour les troupes alliées. De nombreux actes de bravoures ont eu lieu lors du raid. Les pertes sont considérables et la majorité des objectifs ne sont pas atteints. Il est rapporté que plusieurs hommes faits prisonniers subissent de mauvais traitements dans les camps de prisonniers de guerre et la majorité vont y demeurer pour environ deux ans et demi.

La députée fédérale de Fundy Royal, Alaina Lockhart était présente.

Des membres descendants de la famille de l’Acadien John Arsenault, un ancien combattant fait prisonnier de guerre, étaient présents à la cérémonie, dimanche. Arsenault, de Dieppe, a participé au débarquement et a été fait prisonnier. Il est revenu s’établir dans la région et fonder sa famille. Il est mort en 1996, à 80 ans.

Notons que le monument du souvenir, à Dieppe, (NB) contient des galets ramassés de la plage de Dieppe (France) en l’honneur de ces soldats tués lors du raid, en 1942.

Une délégation d’anciens combattants de Dieppe, le maire Yvon Lapierre, la députée fédérale de Moncton-Dieppe-Riverview, Ginette Petitpas Taylor et des cadets de Dieppe étaient à Dieppe, en France samedi, pour les cérémonies officielles du 75e anniversaire du Raid, tenue dans la ville jumelle.