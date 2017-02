Le 41e Carnaval de Dieppe est un succès

par

(N.A.L.) - Le 41e Carnaval d’amitié de Dieppe s’est déroulé au grand plaisir des résidentes et résidents et visiteurs en fin de semaine avec plus de 2 000 participations aux différentes activités.

Plusieurs événements étaient organisés par la municipalité ou des groupes et organismes et malgré le froid extrême et le manque de neige, le Carnaval a connu un achalandage. Les activités les plus populaires ont été la cabane à sucre, les promenades en traineau, la mini-ferme des animaux, les bricolages et les feux d’artifices/feu de camp.

Le parc Rotary Saint-Anselme a été le rendez-vous de samedi et dimanche avec la populaire cabane à sucre des scouts de Dieppe, le sentier des inuksuks et le jeu de lumières orga-nisés par les Festival Inspire, les feux d’artifice et le géant feu de joie.

Les deux surfaces de glace naturelles ont aussi attiré les patineurs et joueurs de hoc-key. Les gens ont construit des inuksuks avec des blocs de glace de couleurs. Les déjeuners communautaires ont aussi rassasié l’appétit de bien des gens. La soirée intime avec le chanteur George Belliveau a pleinement satisfait les nombreux gens présents. Les activités à la bibliothèque, l’heure du conte, les ateliers et la visite des chiens ont été populaires auprès des jeunes et des moins jeunes. Les sculptures de glace de Michel Cormier ont attiré l’attention.

Les sportifs n’ont pas été oubliés avec quelques tournois, patinage libre et autres activités.

L’ouverture officielle a eu lieu vendredi soir, Place 1604, au son de la musique du groupe Old School. Les minions et personnages étaient au rendez-vous avec le maire Yvon Lapierre, le conseiller Ted Gaudet et le député et ministre provincial, Roger Melanson.