Le 41e Carnaval d’amitié aura lieu à Dieppe du 3 au 5 février

La communauté est invitée à participer à la 41e édition du Carnaval d’amitié de Dieppe, du 3 au 5 février. Possédant une longue tradition, ce rendez-vous annuel attire en moyenne chaque année 2500 participantes et participants.

«Nous misons chaque année sur des activités familiales, innovatrices et en plein air et cette année ne fait pas exception, souligne Gabrielle Maillet, agente communautaire pour la Ville de Dieppe. Le Carnaval permet aux citoyens de découvrir et de profiter des installations communautaires extérieures et intérieures tout en faisant de l’activité physique. C’est également l’occasion de se rassembler en famille et entre amis et de profiter d’un événement qui ne coûte pas cher, la plupart de nos activités étant gratuites.»

Les activités prévues à la Place 1604 auront lieu tel que prévu, même si l’anneau de glace sera probablement toujours fermé pendant le Carnaval en raison d’un bris mécanique. «Il est difficile d’affirmer si l’anneau sera prêt pour l’ouverture officielle du vendredi soir, de dire Mme Maillet. L’important pour nous c’est de prendre le temps nécessaire afin de bien réparer l’anneau avant de le remettre en service.»

Parmi les activités phares du Carnaval, Mme Maillet mentionne le partenariat avec le festival d’art pu- blic Inspire. «Une nouveauté très intéressante cette année, c’est la création d’un sentier d’Inukshuit et d’un château de glace avec des artistes du festival Inspire afin de commémorer le 150e anniversaire du Canada», dit-elle.

Une quarantaine d’activités seront présentées au cours de la fin de semaine. Le coup d’envoi au Carnaval d’amitié aura lieu le vendredi 3 fé-vrier, de 18h30 à 20h, à la Place 1604. À cette occasion, il y aura des feux de joie, du chocolat chaud sera servi et le groupe Old School montera sur scène. À compter de 20 heures, le chanteur George Belliveau offrira un spectacle intime au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Le samedi 4 février, dès 9h, le public pourra voir Michel Cormier, un sculpteur sur glace, à l’œuvre au Marché de Dieppe. Le lendemain, à 13h, l’artiste sera au Parc Rotary de Saint-Anselme pour montrer son savoir-faire.

Le Centre des arts et de la culture de Dieppe, en partenariat avec le Pays de la Sagouine, présente le spectacle pour enfants «L’ours qui n’avait pas de cœur», le samedi à 14h.

De plus, une course familiale du genre Amazing Race aura lieu au Parc Rotary en après-midi le samedi et le dimanche. Au même endroit, en après-midi les deux jours, le public pourra déguster des produits de l’érable ou encore faire des promenades en traîneau. Il sera aussi possible de patiner en compagnie de super-héros ou des minions, ou encore de faire la glissade.

Toujours au Parc Rotary, en soirée le samedi, il y aura des feux d’artifice à 18h30 suivis d’un feu de camp et la musique de Félix Belliveau. Les amateurs de raquette pourront s’adonner à leur sport, entre 20h et 22h samedi, lors d’une randonnée guidée de nuit dans les sentiers du parc.

Le dimanche 5 février, le Club Rotary de Dieppe propose un déjeuner communautaire. Des activités à la Bibliothèque publique de Dieppe et au Centre aquatique et sportif de Dieppe auront aussi lieu au cours de la fin de semaine.

La programmation complète du Carnaval d’amitié de Dieppe est publiée dans le site Web de la municipalité à l’adresse www.dieppe.ca.