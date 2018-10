Le 28e Salon du livre de Dieppe promet

par

(N.A.L.) –Tout est en place pour assurer le succès du 28e Salon du livre de Dieppe, qui se tiendra au Collège communautaire de la municipalité, du jeudi 18 au dimanche 21 octobre.

Lire, imaginer et découvrir est le thème de ce salon qui propose la découverte de milliers de livres traitant de sujets variés. Plus de 80 auteurs d’ici et d’ailleurs sont attendus en plus de la présentation de conférences, des rencontres, des ateliers et des activités littéraires.

Le président du salon, Alain Roberge, a présenté la programmation lors d’une conférence de presse, jeudi dernier, au Centre des arts et de la culture de Dieppe. En plus du Salon situé au CCNB-Dieppe, plusieurs animations et conférences sont prévues durant la durée de l’activité dans la région.

Le samedi 20 octobre, deux conférences sur l’Acadie sont prévues; une par André-Carl Vachon sur l’Histoire de l’Acadie de la fondation aux déportations, alors que Gabriel LeBlanc présentera La tradition orale de mon Isle Madame lors d’un dîner-conférence en collaboration avec l’Association France-Canada.

Manon Porelle, psychologue, présentera Être un parent présent et imparfait; Hubert Cormier, nutritionniste-diététiste, dévoilera ses nombreux secrets pour manger santé toute l’année et Josée Drapeau discutera de la façon de s’enraciner dans le moment présent. Yves Cormier animera une conférence intitulée Que devient le parler acadien au- jourd’hui?

Une soirée littéraire en compagnie de Marc Arseneau, Sébastien Bérubé, Daniel Dugas, Hervé Gagnon, Valérie LeBlanc et Christian Roy se tiendra au Centre culturel Aberdeen de Moncton, à compter de 20h, le vendredi 19 octobre.

Le Salon du livre de Dieppe permettra à plusieurs élèves du District scolaire francophone Sud de découvrir l’importante production littéraire jeunesse. Une vingtaine d’auteurs présenteront plus de 106 animations dans 38 écoles. Il y aura aussi 33 animations dans les garderies et dans sept bibliothèques pu- bliques de la région du Sud-est.

Comme nouveauté, le Salon prévoit une soirée humoristique intitulée Sexe, rire et vin! en compagnie d’Anne-Marie Dupras, auteure de Ma vie amoureuse de marde, avec la participation d’Anne Godin, présentée le samedi 20, à 20h.

Une activité de création est également au programme, À la recherche du Haïku acadien, qui est présentée en collaboration avec la Société culturelle du Sud-Acadie, le samedi à l’ancienne Gare de Shédiac.

La Nuit à la bibliothèque aura lieu à la Bibliothèque publique de Moncton, qui se fera en alternance avec la Bibliothèque publique de Dieppe. Cette activité permet aux jeunes de huit à 12 ans de passer une nuit enchanteresse en compagnie du caricaturiste Marc Beaudet, Martial Grisé, Nicolas Paquin et Maryse Pépin.

Plus d’une quarantaine de nouveautés seront présentées, dont celles des Éditions de la Francophonie, des Éditions La Grande Marée et les Éditions Bouton d’Or Acadie. Il y aura deux tables rondes ayant comme sujet Comment convaincre un éditeur? et Les vieux mots acadiens.

À l’occasion de ce salon, tous les élèves de la classe de 3e année de l’école Dr Marguerite-Michaud de Bouctouche ont reçu on bon d’achat, ainsi que la bibliothèque, pour un montant total de 1000$.

Pour prendre connaissance de la programmation complète, visitez le www.salondulivredieppe.com.