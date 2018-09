Le 27 septembre   Repas de la récolte au Centre multifonctionnel de Shédiac

par

Le Repas de la récolte aura lieu le 27 septembre au Centre multifonctionnel de Shédiac. Il sera préparé par l’équipe du Restaurant de la Dune et les chefs Carmelle et Lise. Cette activité est organisée par le Jardin communautaire de Shédiac et Banlieues inc.

En plus du repas quatre services, il y aura un encan silencieux, de la musique par Dorothy Brzezicki (harpiste) et Ghislaine Foulem (pianiste) et la présentation des plaques de remerciement dans quatre catégories.

Les billets sont en vente en ligne à Eventbrite, au Jean Coutu de Shédiac et/ou auprès d’Odette Babineau et Michel LeBlanc.