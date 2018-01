Le 23e Gala de la Saint-Valentin organisé au profit des patients du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont

par

Le 23e Gala de la Saint-Valentin de la Fondation CHU Dumont présenté par la Banque Nationale aura lieu le samedi 10 février prochain au Delta Beauséjour à Moncton. Comme d’habitude, la programmation promet une soirée à ne pas manquer.

Plus de 500 convives se réuniront pour cette soirée au bénéfice des patients du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont. Le tout débutera à 17h30 lorsque les invités seront conviés à une réception où des canapés et des cocktails seront servis. Ensuite suivra un souper gastronomique quatre services préparé par Stefan Müller, chef cuisinier exécutif du Delta Beauséjour. La soirée sera couronnée par une fête après-gala mettant en vedette le groupe Nine Mile River.

Les invités pourront également participer à un encan silencieux comprenant plusieurs prix luxueux, au cours de la soirée. Parmi les prix à remporter cette année, il y a : un voyage à Montréal à une partie des Canadiens de Montréal (vols, billets et hôtel compris pour deux personnes); une soirée «chef à la maison» où le chef cuisinier Stefan Müller se rendra chez le gagnant afin de préparer et de servir un souper gastronomique pour dix personnes; un forfait d’une carte-cadeau au restaurant Windjammer et d’une nuitée dans une suite au Delta Beauséjour incluant le déjeuner.