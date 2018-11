Le 15e Gala de l’espoir recueille 18 116$

par

(CL) –Le 15e Gala de l’espoir «Casse-Noisettes» du Centre Saint-André-LeBlanc a rapporté la magnifique somme de 18 116$ pour la campagne de l’Arbre de l’espoir. Les municipalités de Cap-Pelé et Beaubassin-est ainsi que les Chevaliers de Colomb de Cap-Pelé ont fait des dons de 1000$ chacun, tandis que Camille Léger remettait un don de 4200$ de différentes compagnies de la région.

«Je suis très heureuse du déroulement du Gala de l’espoir, de dire Lise Cécile Cormier, présidente du Centre Saint-André-LeBlanc et une des organisatrices de l’événement. Le comité organisateur comprenait également Germaine Melanson, Mélanie Thébeau-LeBlanc et François LeBlanc. L’organisation du Gala de l’espoir nécessite des centaines d’heures pour la décoration et la préparation de la nourriture. Ça nécessite beaucoup de bénévoles pour s’assurer que la salle soit parfaite pour la soirée et les artistes sont aussi une grande partie du succès du Gala. Je veux les remercier sincèrement car sans eux, le Gala ne serait pas possible.

«Je veux aussi remercier les entreprises locales pour les généreux dons de nourriture, de vin et les cadeaux pour faire un tirage pendant la soirée. Les gens sont très généreux et cette cause est très importante pour nous tous et toutes.

«Au cours des quinze années, nous avons recueilli la magnifique somme de 171 500$ pour l’Arbre de l’espoir», de conclure Madame Cormier.