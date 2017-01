Le 150e du Canada et l’Orchestre des jeunes du N.-B.

par

Le concert annuel de l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick (l’OJNB), sous la direction du chef d’orchestre, Antonio Delgado, a été présenté, samedi soir dernier, au Centre Wesleyan de Moncton. Quelques 60 jeunes membres de l’orchestre ont interprété brillamment la Symphonie No. 5 de Beethoven ainsi qu’un concerto pour marimba et cordes d’E. Séjourné avec soliste, Jocelyn Blanchette, de Cap Pelé. Ce jeune musicien est étudiant en musique à l’Université de Moncton dans le secteur des percussions.

Les muses, notamment, Isabelle Thériault; Monique Poirier; Isabelle Bujold et Nadine Hébert étaient les artistes invitées lors de ce grand concert. Accompagnées sur scène par le jeune orchestre, elles ont chanté, entre autres, «Évangéline» de Michel Comte. La foule les a chaudement applaudies. Les Muses ont même réussi à inviter le premier ministre Gallant à venir sur scène pour chanter avec elles le «Bonne fête Canada». Les applaudissements spontanés en provenance de la foule n’ont pas tardé.

De nombreux dignitaires étaient présents à cette soirée musicale et mémorable, notamment le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant; la députée libérale fédérale de Moncton- Riverview-Dieppe, Ginette Petitpas-Taylor, qui a annoncé l’octroi de plus de 200 milles dollars à l’OJNB de la part du ministère de Patrimoine canadien dans le cadre du 150e anniversaire du Canada et la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Jocelyne Roy-Vienneau.

L’OJNB fait équipe avec la Ville de Mocnton pour présenter un concert spécial au parc Riverain durant la fin de semaine de la fête du Canada. Le célèbre compositeur canadien, Howard Shore, qui a composé le thème mélodique de dizaines de films célèbres y compris Le Seigneur des anneaux; Le Silence des agneaux; Madame Doubtfire et Spotlight va créer une pièce intitulée Canada 150 originale pour l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick. Composée pour orchestre, soliste et chœur, la musique sera présentée en première à Moncton début juillet dans le cadre du festival POPS NB de l’OJNB, l’un des plus importants rassemblements orchestraux jamais tenus dans la pro- vince. D’une durée de quatre heures, le concert réunira plus de 400 musiciens.

Le 3 juillet, l’OJNB entamera une tournée de dix jours qui comprendra des représentations au Centre national des arts, à Ottawa. À l’automne, l’orchestre se rendra dans les écoles et les salles de concert partout en Atlantique afin d’interpréter la composition Canada 150 et échanger avec les élèves.

Du pain sur la planche pour l’OJNB durant le 150e anniversaire du Canada!