Le 14 février, donnez à votre amour le cadeau idéal : une oeuvre

Les billets sont maintenant en vente pour la campagne de financement annuelle Art en Boîte de l’atelier d’estampe Imago. Cette activité permet à l’atelier d’acquérir et mettre à jour ses équipements et ses installations. Une vingtaine d’artistes participants font don d’oeuvres qui sont placées dans des boîtes à pizza. Le détenteur de billet reçoit un numéro correspondant à une boîte. Le détenteur est ensuite invité à se joindre à la foule et échanger l’oeuvre reçue s’il le désire. Cette année, Art en Boîte aura lieu le mardi 14 février au premier étage du Centre Culturel Aberdeen, de 16h à 20h.

Les billets sont 50$; contactez Jennifer au 506 388-1431 pour de plus amples renseignements ou pour réserver des billets.