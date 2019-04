L’auteure acadienne Georgette LeBlanc sera la Poète flyée de la 20e édition du Festival Frye

par

L’équipe du Festival Frye est très fière d’annoncer que l’auteure acadienne Georgette LeBlanc, 8e Poète officielle du parlement du Canada, sera la Poète flyée de la 20e édition du festival qui aura lieu du 27 avril au 4 mai 2019 dans la région du Grand Moncton.

Originaire de la Nouvelle-Écosse, l’acadienne Georgette LeBlanc, auteure des romans poétiques Alma (2007), Amédé (2010), Prudent (2013) et Le Grand feu (2016), et récipiendaire de plusieurs prix littéraires, vient tout juste de s’établir à Moncton. À l’occasion du Festival Frye, elle présentera son dernier livre, Le Grand Feu, et incarnera un personnage unique dans le monde des festivals, celui de «Poète flyée». Sous cette casquette originale, elle composera deux poèmes bilingues (présentés lors de l’ouverture officielle et de la cérémonie de clôture), participera à de nombreuses visites scolaires et animera la flamboyante soirée Frye Jam.

Pour Émilie Turmel, directrice générale du festival, le choix de Georgette LeBlanc comme Poète flyée s’imposait naturellement : «Le rôle de Poète flyée ressemble beaucoup au rôle des Poètes lauréates et lauréats qu’on retrouve dans plusieurs villes ainsi qu’au parlement du Canada, et qui doivent créer des textes pour témoigner de l’histoire, des événements et des enjeux propres à leur région. Pour la 20e édition du Festival Frye, nous voulions marquer le coup avec une voix unique et puissante, capable d’inscrire cet anniversaire dans les mémoires. L’équipe du festival est honorée que Georgette LeBlanc ait accepté l’invitation!»

Complice de longue date du festival avec une première participation en 2010 à l’occasion de la publication d’Alma, Georgette LeBlanc se dit «très heureuse d’être la Poète flyée de cette 20e édition». Elle laisse une grande part de mystère et de surprise quant à ses interventions dans les différents événements mais promet une grande dose d’imagination et de découverte.

Georgette LeBlanc vit présentement à Moncton, d’où elle crée son Acadie textuelle. Sa démarche artistique continue de privilégier l’oralité, l’histoire en toutes ses dimensions et la poésie du corporel. L’ensemble de ses ouvrages est publié chez les Éditions Perce-Neige.