L’asphaltage de la rue Centrale débutera bientôt à Memramcook

Claire Lanteigne

Les travaux d’asphaltage devraient débuter prochainement sur la rue Centrale à Memramcook, sur une distance de 2.7 km, soit du garage Esso jusqu’à l’intersection à l’église Saint-Thomas. Le contrat au montant de 1 776 836$ (tvh incluse) a été accordé à MacDonald Paving Construction.

C’est ce qu’il a été possible d’apprendre suite à la réunion mensuelle du conseil.

Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada, la municipalité a reçu la somme de 150 000$ pour rénover la Promenade LeBlanc. Le site avait été vandalisé et on l’avait barricadé pour des raisons de sécurité. Le contrat a été accordé à Construction Neptune Inc. et les travaux devraient débuter prochainement. Le plancher sera changé et un nouveau gazebo sera construit.

Les membres du conseil municipal ne tarissaient pas d’éloges pour les belles célébrations de la Fête nationale de l’Acadie. On s’est dit très content des belles acti- vités, des bons artistes ainsi que des feux d’artifices qui ont clôturé cette belle journée de célébrations.

Des dons ont été octroyés à : Site historique Beaumont – 2000$, Société d’histoire de Memramcook – 2000$ et Société culturelle de la Vallée de Memramcook – 5000$.

Arrêté concernant les roulottes

Le conseil a adopté des modifications à son arrêté no 38 pour permettre l’utilisation d’une roulotte en tant que logement saisonnier sur un lot vacant dans les zones RR et DR. Un seul bâtiment accessoire d’une superficie maximum de 16,7 mètres carrés est permis après avoir reçu un permis d’aménagement auprès de la Commission. L’utilisation d’une roulotte en tant que logement permanent est interdite. Une seule roulotte est permise sur un lot vacant. L’implantation de plus qu’une roulotte serait traitée comme un terrain de camping ou un parc à roulottes. Un permis d’aménagement doit être obtenu avant d’installer une roulotte avec des exigences à remplir.

Présentation de certificats

Des certificats ont été présentés à Isabelle Boudreau, Cloé LeBlanc et Nadia LeBlanc pour leur participation aux Jeux du Canada d’été 2017. Les trois jeunes filles de Memramcook ont représenté la province avec l’équipe de softball féminin qui s’est classée en 7e place. Les Jeux qui se sont déroulés à Winnipeg du 28 juillet au 13 août ont célébré leur 50e anniversaire et le 150e du Canada. L’événement a réuni plus de 4000 athlètes et entraineurs et quelque 20 000 visiteurs.

Isabelle a frappé .500 de moyenne et a fini 4e meilleure frappeuse du tournoi, parmi 150 joueuses. Pendant les Jeux, Isabelle a joué au champ centre, Cloe a joué comme lanceuse et a gagné deuxx parties au monticule, tandis que Nadia a joué receveuse et a très bien joué défensivement.

Avant d’aller aux Jeux du Canada, l’équipe avait remporté les honneurs du tournoi Henry Kelly Memorial et elles ont aussi mérité la médaille d’or lors des East Coast Games en juin.