L’artiste country acadien Hert LeBlanc en lice pour un prix au Gala Country

L’artiste country acadien Hert LeBlanc est en lice pour le prix interprète masculin de l’année au prochain Gala Country. Les nominations ont été annoncées ce matin lors de la conférence de presse pour la 6e édition, produite par Culture Country.

La sélection du prix interprète masculin de l’année se fait à la fois par un jury de l’industrie, et par le public. D’ailleurs, celui-ci est invité à voter au www.culturecountry.com/galacountry jusqu’au 30 septembre 2018.

Les gagnants seront dévoilés lors du gala, qui aura lieu le 20 octobre prochain au Casino du Mont-Tremblant. L’animation de la soirée sera assurée par l’animateur vedette québécois, MC Gilles.

Célébrant 30 ans de carrière, Hert LeBlanc a lancé son plus récent album intitulé Live au Pays de la Sagouine, le 2 mars dernier. L’album s’est rapidement hissé au top 10 des ventes des palmarès l’Adisq, où il demeura pendant cinq semaines. À l’heure actuelle, il figure aussi parmi les meilleurs vendeurs chez Korvette et Wal Mart.

Suite à un spectacle-lancement affiché complet au Théâtre Capitol de Moncton le 17 mars dernier, l’élan de popularité se poursuit pour l’importante tournée de Hert et de ses musiciens un peu partout au Québec et dans les maritimes ce printemps et cet été. Il y a déjà plusieurs salles combles un peu partout, dont Sept-Îles, Mont Laurier et Causapscal au Québec, ainsi qu’à Saint-Basile au Nouveau-Brunswick.

Le retour de La terrasse à Hert

Le huitième disque de Hert LeBlanc, Live au pays de la Sagouine, capture l’énergie et l’enthousiasme de la série de spectacles qui ont eu lieu en spectacles extérieurs à La terrasse à Hert au Pays de la Sagouine, lors de l’été 2017. Hert lui-même assure la direction artistique, et La terrasse à Hert sera de retour pour la saison 2018 au Pays de la Sagouine dès le 29 juin prochain.