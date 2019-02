L’argent pour Anthony Cormier-Losier

par

Le patineur de vitesse Anthony Cormier-Losier a remporté la médaille d’argent de sa catégorie lors de la compétition de la Coupe Atlantique, tenue au Centre Arthur-J.-LeBlanc de Dieppe, en fin de semaine. Il devait participer à quatre courses, mais a dû se retirer de la dernière en raison d’une sévère chute subie lors de la troisième. Il avait obtenu de bons résultats lors des trois précédentes. «Je voulais travailler sur mes stratégies de courses, a indiqué le jeune de 16 ans. Je veux voir comment patiner et où me placer lors des courses pour bien me préparer pour les Jeux du Canada. Je participe au 500m, 1500m 1000m et 3000m. Le 500m est sa favorite, je suis bon sur le départ et j’aime la distance. J’ai gagné le 500m et terminé 2e au 1500m. Je reste en arrière afin de décoller en avant vers la fin pour arriver au fil d’arrivée. Je veux dépenser le moins d’énergie possible. Le plus difficile est que la course se décide la journée même. Le mental est important, il faut bien performer. Ma force sur la glace est mon départ et je vise être en avant au premier virage. J’aime me placer derrière quelqu’un plus vite que moi. Ce seront mes premiers Jeux du Canada et je suis excité. On s’entraine bien et j’ai hâte. J’aimerais me classer top 15 aux Jeux. La photo montre Anthony Cormier-Losier en fin de semaine au 1000 m.