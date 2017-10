L’Arbre de l’espoir    Un projet porté par des garderies de la Ville de Dieppe au profit de cette campagne

par

Hélène Le Pennec

Le vendredi 20 octobre, les trois garderies qui composent l’organisme à but non lucratif Le Garde-Amis Inc. de Dieppe ont débuté un projet de vente de popcorn et de billets de 50/50 au profit de l’Arbre de l’espoir. Ainsi, à l’entrée du Club Anna dans l’école Anna Malenfant, du Club Ste-Thérèse dans l’école Ste-Thérèse et du centre de l’école Amirault on trouvait des tables de la couleur verte, couleur dominante de cette campagne.

La campagne de l’Arbre de l’espoir existe depuis 1989 et elle permet de récolter chaque année des fonds qui serviront à réaliser de nombreux projets pour l’amélioration des services de santé en oncologie.

Le Garde-Amis Inc. s’investit à chaque année dans cette campagne avec des projets variés et les enfants sont d’excellents vendeurs, surtout quand leur propre parent passe la porte. «Achetez notre popcorn, 2$ le sac et 50 cents la saveur, billet de 50/50 à 1$», on pouvait entendre résonner dans le couloir de l’école Anna Malenfant.

À l’entrée de la garderie Le Club Anna les enfants se relayaient ce vendredi 20 octobre afin de participer à la vente. Mireille et Megane, toutes deux élèves de 5ème année ont donné de leur temps, comme d’autres de leurs amis cette journée-là, accompagnées de Monica, animatrice. «J’aime donner de mon temps pour aider des personnes, c’est important de s’entraider, puis ça me rend heureuse de savoir que je peux faire quelque chose», nous dit Mireille. «J’ai beaucoup aimé de voir que beaucoup de parents ont participé et donné de l’argent pour l’Arbre de l’Espoir», raconte Megane.

Pour cette première journée, les trois centres du Garde-Amis Inc. ont déjà récolté la somme de 394$ et l’ensemble des animateurs et des enfants espèrent bien continuer de grossir leur cagnotte.

Cette opération se poursuit sur encore deux vendredis les 3 et 17 novembre et l’objectif est de dépasser la somme de l’année dernière et ainsi aller au-delà des 1000 dollars de dons. De nombreux autres projets se dérouleront à travers la province afin de récolter un maximum d’argent, dollars si précieux pour toutes les personnes touchées par le cancer et leurs familles.

Une date importante à retenir est aussi le vendredi 24 novembre, date du Radiothon de l’Arbre de l’espoir, qui se déroulera en direct du CCNB, campus de Dieppe de 9h à 19h, on y retrouvera notamment des enfants de ces trois centres.

Si vous souhaitez soutenir cette cause vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet de l’Arbre de l’espoir http://www.arbrede lespoir.ca. Ensemble on fait une différence! On félicite ainsi toutes les opérations qui se déroulent au quotidien en soutien à ces causes.