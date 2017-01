Lancement officiel d’un Comité de mieux-être étudiant (CMUE) Campus de Moncton avec la campagne : «As-tu pris des M.E.D.S.?»

par

Plus de 40 étudiants se sont engagés au sein du Comité de Mieux-être étudiant de l’Université de Moncton pour favoriser une culture et un environnement propices à la croissance personnelle, à l’adoption d’habitudes de vie saines et à la promotion de valeurs communautaires positives.

L’objectif du comité, qui favorise également le bénévolat individuel et corporatif, a pour but de sensibiliser la population étudiante à l’importance des activités de mieux-être. Il s’engage à organiser des activités touchant les sept domaines du mieux-être, de mobiliser la population étudiante autour d’activités d’intérêts communs et de promouvoir un environnement sain et inclusif. Dans ses activités, on peut noter le festival Wela’lin et un tournoi d’Ultimate Frisbee, au courant du semestre d’hiver.

Ce nouveau comité, reconnu par la FÉÉCUM, mettra aussi en œuvre un calendrier englobant plusieurs activités étudiantes pour permettre le développement du mieux-être de la population étudiante.

La campagne de sensibilisation : «As-tu pris tes M.E.D.S.» vise à mobili-ser la population étudiante face à l’importance de bien (M) manger, (E) faire de l’exercice, bien (D) dormir et de (S) sourire à soi-même et aux autres. Prendre ses bons M.E.D.S. cherche à augmenter la productivité, le rendement et le sentiment d’appartenance à toute la population universitaire.