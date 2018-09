Lancement d’un disque et concert du Choeur Louisbourg

par

Le Chœur Louisbourg fait paraître son premier disque sous étiquette ATMA classique, une des maisons de disques parmi les plus importantes au pays. Ce disque intitulé «Chansons d’amour d’Acadie et de France», offre un programme musical tout aussi original qu’inusité, composé de chants folkloriques acadiens et de chansons polyphoniques de l’Europe de la Renaissance. Arrangées spécialement pour l’occasion par Seán Dagher, du Skye Consort, les mélo- dies folkloriques sont ici présentées sous un jour nouveau, par l’ajout d’une riche harmonisation vocale, colo- rée d’une instrumentation ancienne. Les chansons polyphoniques, quant à elles, sont l’œuvre de Jacotin Le Bel (fl. 1516-1556), l’un des musiciens les plus mystérieux de la Renaissance.

«Chez ATMA, nous sommes en bonne compagnie puisque des centaines d’artistes de renommés sont sous cette étiquette dont les acadiennes Suzie LeBlanc et Michèle Losier», déclare le producteur Réjean Poirier.

Enregistré en mai et juin 2017 à Moncton, le disque est une réalisation de Brigitte Lavoie et de l’ingénieur du son Léandre Bourgeois. Le chœur, sous la direction de Monique Richard, était accompagné par le Skye Consort formé de Seán Dagher, cistre, Alex Kehler, violon et nyckelharpa, et Amanda Keesmaat, violoncelle, auquel s’est joint Pierre-Alexandre Saint-Yves, flûte à bec, chalumeau et rauschpfeife.

Le Chœur a réalisé ce projet grâce à l’appui financier du gouvernement du Nouveau-Brunswick par l’entremise du programme Enregistrement sonore et du Conseil des Arts du Canada.

Le lancement aura lieu au cours de la tournée qu’entreprend le chœur à la fin septembre. Après avoir collaboré donc pour la production du disque «Chansons d’amour d’Acadie et de France», le Chœur Louisbourg et le Skye Consort feront revivre le caractère singulier et la beauté des chants marins. Sous la direction de Monique Richard, le chœur s’arrêtera à l’église Saint-Anselme de Dieppe, le mardi 25 septembre, à 19h30. Les billets seront en vente à la porte. Les étudiants sont admis gratuitement. Le chœur profitera de ce concert pour faire le lancement du disque «Chansons d’amour d’Acadie et de France».

Fondé en 2006, le Chœur Louisbourg, s’est rapidement taillé une place dans le paysage culturel du Nouveau-Brunswick. Depuis ses débuts, le chœur se produit dans différentes régions de la province et collabore régulièrement avec Symphonie Nouveau-Brunswick.

L’album est aussi disponible après des membres du chœur. Il est distribué au Canada et aux États-Unis de même qu’en France depuis le 7 septembre.