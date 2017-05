Lancement du DVD Les aventures de Roland et Monsieur Crapaud

par

Roland, Monsieur Crapaud partent à l’aventure avec un premier DVD : Les aventures de Roland et Monsieur Crapaud qui sera bientôt disponible en magasin. Les deux complices procéderont ce mois-ci à une série de lancements dans des bibliothèques et des centres communautaires de la province.

Les chansons sur le DVD Les aventures de Roland et Monsieur Crapaud font partie du répertoire des albums Roland et Monsieur Crapaud (2009), Lire et chanter c’est amusant (2012) et Roland et Monsieur Crapaud font la fête (2014). Roland et M. Crapaud sont amis depuis 2010 et proposent des produits culturels en français conçus pour stimuler l’apprentissage et promouvoir le plaisir de la lecture chez les enfants.

Les lancements dans notre région du DVD Les aventures de Roland et Monsieur Crapaud auront lieu le 20 mai, à 10h30, à la Bibliothèque publique de Shédiac et le 25 mai, à 18h30, à la Bibliothèque publique de Dieppe.

Le film Les aventures de Roland et Monsieur Crapaud est une réalisation de Roland Gauvin qui a aussi conçu le scénario. La cinématographie, le montage et la coréalisation sont de Chris LeBlanc. La marionnettiste principale est Florence Brunet, appuyée d’Anne-Marie Sirois qui agit également comme accessoiriste et scénographie.