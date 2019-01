Lancement des festivités du 50e anniversaire de Cap-Pelé  Les gens avaient le cœur à la fête samedi soir

par

Claire Lanteigne

Les cœurs étaient à la fête, samedi soir à Cap-Pelé, même si la température était très froide, alors qu’on procédait au lancement officiel des festivités entourant le 50e anniversaire d’incorporation de la municipalité. Les gens ont répondu en grand nombre à l’invitation de se rendre à l’édifice municipal et avaient pris soin de porter des vêtements chauds.

«C’est un grand accomplissement pour notre petit village, de dire fièrement le maire Serge Léger. Nous sommes très fiers de célébrer notre 50e anniversaire avec une belle programmation qui verra différentes activités chaque mois de l’année 2019. De plus comme région hôtesse du Congrès mondial Acadien, le 23 août sera notre journée avec toute une variété d’activités. Une délégation de la ville jumelle de Broussard en Louisiane sera présente pour l’occasion.

«Nous souhaitons que ces festivités soient rassembleuses et qu’elles permettent aux citoyen.ne.s, aux nouveaux arrivants ainsi qu’aux visiteurs de bien se divertir à Cap-Pelé, au cœur de l’Acadie», d’ajouter le maire Léger.

«Cap-Pelé est un beau village, actif et productif qui a ses citoyen.ne.s à cœur et c’est pour ça qu’on l’appelle le Village au cœur de l’Acadie.

«Depuis le premier conseil municipal avec le maire Omer Brun, jusqu’à maintenant, le village a progressé au niveau de ses infrastructures, dont un système d’égout; aux niveaux commercial, touristique et sportif, et nous sommes fiers de tous ces accomplissements. On a beaucoup à fêter cette année.»

Le maire Léger a remercié les citoyen.ne.s de s’être déplacés par une soirée aussi froide, les employés qui ont organisé cette soirée ainsi que les pompiers bénévoles qui ont organisé les feux d’artifice.

L’Hon. Ernie Steeves, ministre des Finances du N.-B., représentait le gouvernement provincial et il a dit qu’il serait de la fête lors du Congrès mondial Acadien.

On a procédé à l’illumination d’une nouvelle enseigne «RVB» sur l’édifice municipal et les gens étaient ravis de voir les couleurs s’ajouter et alterner. Cette enseigne est l’une des premières de son genre dans la province. On distingue maintenant beaucoup mieux le beau logo du Village de Cap-Pelé.

La soirée s’est terminée avec un spectacle pyrotechnique qui a été grandement apprécié de la foule présente. Le ciel a été illuminé pendant plusieurs minutes par des feux plus beaux les uns que les autres.

Programmation des festivités

Justin LeBlanc, le directeur des événements et des communications de la municipalité, a souhaité la bienvenue aux personnes présentes. Il a parlé de la panoplie d’événements organisés pour le 50e anniversaire d’incorporation.

Parmi eux, l’ajout d’un Igloo gonflable géant lors du carnaval d’hiver en février, une semaine de coques frites en mai, une fête du 577 en juillet, la journée des retrouvailles lors du Congrès mondial Acadien 2019 en août, un festival de la diversité en septembre ainsi qu’un vin et fromage avec les anciens élus municipaux comme cérémonie de clôture en novembre.

«Avec la programmation que nous proposons pour l’année 2019, les citoyen.ne.s de Cap-Pelé et des environs seront surpris et émerveillés. Après 50 années de plusieurs accomplissements, nous avons toutes les raisons de célébrer notre beau village», a déclaré M. LeBlanc.

Pour en savoir plus sur les événements à venir, vous pouvez consulter la page Facebook @villagecappele ou le site web www.cap-pele.com.