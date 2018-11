Lancement de l’historique de la brigade des pompiers de Shédiac

par

La Société historique de la mer Rouge lancera sa gazette Sur l’Empremier 2018 lors de sa réunion annuelle le dimanche 18 novembre, à 2 heures de l’après-midi au Club d’âge d’or de Barachois. Tout le monde est invité à y participer.

Cette année, Sur l’Empremier republie intégralement le livre de Claude Léger intitulé La brigade des pompiers de Shédiac, un historique. Ce livre a été publié originalement par la ville de Shédiac l’an dernier. Mais parce qu’il s’agissait d’une édition limitée, ce livre n’était pas disponible au public en général. «La Société historique a cru bon de republier ce livre non seulement à l’intention de ses membres, mais également pour le rendre disponible à un plus grand nombre de lecteurs», a indiqué Maurice Landry, rédacteur en chef de Sur l’Empremier.

Au 19e siècle, la construction navale, l’exportation de produits forestiers et l’arrivée du chemin de fer font de Shédiac une petite ville dynamique et prospère. Mais à une époque où presque tous les édifices sont construits uniquement en bois, une série d’incendies rasent la ville. Après plusieurs désastres, les habitants de Shédiac réussissent finalement à se donner les moyens sinon d’éliminer, mais du moins contenir les ravages de ces incendies qui affligeaient périodiquement la communauté. C’est ce récit souvent fascinant, et même parfois étonnant, que Claude Léger nous raconte dans un style clair et animé.

On peut s’abonner à la gazette Sur l’Empremier en devenant membre de la Société historique de la mer Rouge. La gazette est également en vente aux pharmacies Jean Coutu de Shédiac et de Cap-Pelé.

La Société historique de la mer Rouge a été créée en 1980 afin de regrouper les personnes qui s’intéressent à l’histoire acadienne de la région de Cap-Pelé et Shédiac, y compris Beaubassin-Est et Scoudouc. Sur l’Empremier est la gazette de la Société historique et a comme objectif de publier des articles à caractère historique portant sur la région.