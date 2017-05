Lancement de la programmation du 68e Festival du homard de Shédiac

par

Les deux coprésidents, Edgar LeBlanc et Jacques LeBlanc, ont dévoilé mercredi dernier la programmation de la 68e édition du Festival du homard qui se déroulera du 5 au 9 juillet prochain à Shédiac.

Encore cette année, tout a été mis en œuvre afin de faire de l’édition 2017 un événement haut en couleur et dont tous se souviendront longtemps. Le comité organisateur a mis les bouchées doubles afin de présenter cette année une programmation qui saura plaire à toute la famille.

«Le Festival du homard de Shédiac continue à connaître un succès retentissant année après année grâce à une programmation qui rejoint les attentes de tous les citoyens et citoyennes ainsi que nos nombreux visiteurs, confie le maire de la Ville de Shédiac et coprésident du festival, Jacques LeBlanc. L’édition 2017 sera encore plus diversifiée que celle des années passées grâce surtout à un travail d’équipe formidable et à l’ajout de nouveaux partenaires financiers qui contribuent au succès du Festival du homard de Shédiac.»

Plusieurs artistes de la région se produiront sur la scène du festival dont Sweet Temptation, Angry Candy, Rosa Laricchuita, Andy Bastarache, Wild Pitch et Big Bad Party Band. On retrouvera également Three Bob Night, Ti-Blanc Morin, Liz and Ben, Good Time, Tina Gautreau, Zack Lane, Paul Wilfred et Norm The Jammer.

Le festival inclura une prestation de Frank Williams, le chanteur de la région qui s’est taillé une place dans la grande finale de la dernière édition de La Voix. Cette prestation aura lieu dans le cadre de la soirée bavaroise pour les 19 ans et plus. À noter que le coût d’entrée au festival, soit 8$ par jour, donne accès aux spectacles de musique prévus pour la journée.

Une nouveauté cette année, la Soirée Bluegrass mettant en vedette Blue Grass Diamond et Simply Blue sous la direction de l’animateur bien connu Bouboul.

Le 1er juillet, le Festival du homard va souligner le 150e anniversaire de la confédération avec un spectacle qui mettra en vedette Jacques Comeau, Jean et Félix Belliveau et le groupe Réveil.

D’autres comédiens et artistes seront également de la fête lors de la 68e édition du Festival du homard, soit le Cirque Stella, l’hypnotiseur Jason Cyrus, le magicien Rémi Boudreau, Baton Atlantik, Dance Envy et Danse Chaos, Féeli Tout, M. Crapeau, Art Richard et Éric Chiasson. Melissa LeGresley sera également sur place avec son fameux maquillage du visage.

«Nous sommes extrêmement fiers de la programmation qui a été développée cette année, de confier le coprésident du Festival du homard, Edgar LeBlanc. L’équipe a fait un travail exceptionnel afin de présenter des activités qui s’adressent à tous les membres de la famille. Il ne fait aucun doute que le festival continue de grandir pour figurer parmi les plus importants festivals à travers la province et même sur la scène atlantique.»

Souper communautaire au homard sur la rue Main au centre-ville de Shédiac

Pour une quatrième année consécutive, le plus long souper au homard sera servi le dimanche 9 juillet à compter de 17h. Plus de 1000 homards seront servis à 1000 personnes sur une table de 1000 pieds de longueur au plein cœur du centre-ville de Shédiac. Les billets sont limités, donc ne manquez pas votre chance!

Un «lobster roll» de plus de 106 pieds et quatre pouces!

Dans le cadre des célébrations entourant le 68e anniversaire du Festival du homard, la Chambre de commerce du Grand Shédiac va faire une tentative pour surpasser notre record mondial en préparant un «lobster roll» de plus de 106 pieds et quatre pouces.

Événement «Ales & Tails» et «Corks & Claws»

«Ales & Tails» vient enrichir encore cette année la programmation du Festival du homard en vous permettant de déguster des bières locales et des bouchées culinaires aux fruits de mer. Une soirée amusante et remplie de diversités vous attend! L’évènement se déroulera le vendredi 7 juillet à 19h.

Suite à l’incroyable succès lors des deux dernières années, «Corks & Claws» sera de retour en 2017. Vous pourrez déguster du vin et des créations culinaires au homard de nos chefs de la région. L’événement se déroulera le samedi 8 juillet à 19h.

Le comité organisateur du Festival du homard est également fier cette année d’annoncer le partenariat qui se continue avec L’Écocentre Homarus qui cette année va mettre à la mer 10 000 bébés homards.

Rendez-vous à Shédiac du 5 au 9 juillet pour profiter des nombreuses activités du Festival du Homard.