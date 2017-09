L’allaitement maternel en public encouragé par diverses municipalités du sud-est de la province

par

Diverses municipalités des comtés d’Albert, de Kent et de Westmorland ont reçu un certificat de remerciement du bureau de la Santé publique de Moncton pour avoir participé à l’initiative «Communautés amies de l’allaitement» visant à promouvoir et à soutenir l’allaitement maternel en public.

L’initiative a été instaurée dans le but d’encourager les mamans à allaiter leur enfant sur une longue période. «Même si le taux d’allaitement est à la hausse dans la province depuis 2006, nous avons constaté que 70% des mamans du Nouveau-Brunswick ne poursuivent pas l’allaitement pour la période recommandée de six mois ou qu’elles cessent l’allaitement avant d’atteindre leur objectif du départ», a déclaré Nathalie Lirette-Bourque, infirmière en santé publique. «Le but est donc de créer des communautés d’accueil qui encouragent et soutiennent l’allaitement afin que les mères se sentent à l’aise d’allaiter n’importe où et n’importe quand. Nous voulons augmenter la visibilité de l’allaitement afin de normaliser ce processus dans la population en général», a-t-elle ajouté.

Le projet est bien accueilli par le Réseau de santé Vitalité. «Nous voyons d’un très bon œil la mise en place de cette initiative et nous sommes heureux de constater que les municipalités contribuent à sa réussite», a déclaré le président-directeur général, Gilles Lanteigne. «Cette initiative cadre avec les grandes orientations de notre plan stratégique 2017-2020 qui visent notamment à augmenter le niveau de santé de la population en accroissant les programmes de promotion de la santé en collaboration avec les partenaires communautaires», a-t-il poursuivi.

Isabelle Michaud, qui est aux prises avec de l’anxiété depuis l’accouchement de sa fille, se réjouit de l’initiative. «Ma première sortie s’est déroulée au Café Archibald de Dieppe. Lorsque je suis arrivée, j’ai remarqué une enseigne à la porte indiquant que l’allaitement maternel était encouragé. J’ai ressenti un réel soulagement et une diminution immédiate de mon anxiété. Cette simple petite enseigne m’a permis de pas- ser un merveilleux avant-midi en compagnie d’une grande amie, et ce, en allaitant mon bébé», a indiqué Mme Michaud. «Je suis certaine que je ne suis pas la seule maman qui ressent un sentiment de soulagement lorsqu’un endroit public se montre ouvertement en faveur de l’allaitement.»

En acceptant cette nouvelle politique, les municipalités sont fortement encouragées à démontrer leur soutien à l’allaitement maternel. «Elles peuvent notamment le faire en affichant le logo international de l’allaitement maternel dans leurs établissements et en fournissant à une maman qui en fait la demande un endroit intime pour allaiter. Elles peuvent aussi informer leur personnel que le droit des femmes de nourrir leur bébé au sein n’importe où et n’importe quand est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés», a expliqué Mme Lirette-Bourque.

Les municipalités qui ont choisi d’adopter la nouvelle politique seront ajoutées au répertoire des endroits favorables à l’allaitement maternel, qui se trouve sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick, à l’endroit suivant : http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/gens_en_sante/content/allaitement_ maternel_initiative/Repertoire EndroitsFavorableAllaitement Maternel.html.