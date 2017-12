L’activité Flash sera présentée à Moncton les 2 et 3 février

par

(N.A.L.) – La population du Sud-est est invitée aux activités du premier «FLASH», un événement de deux jours voué à illuminer les journées et les nuits les plus sombres de l’année.

Les vendredi et samedi, 2 et 3 février, le public pourra profiter d’une série d’installations et de performances basées sur la lumière, les projections et la technologie sur et dans différents lieux de la rue Main, à Moncton. L’Art ici SVP, créateurs du Festival Inspire, organise l’activité.

Créé pour réveiller la ville, souvent endormie au creux de l’hiver, ce sera une expérience jamais vue dans le Canada Atlantique. Le public sera invité à suivre un parcours sur la rue Main, qui comprendra des installations provisoires ou permanentes, dans des lieux du centre-ville et en extérieur, notamment sur des bâtiments iconiques de Moncton. Des artistes de partout en Atlantique sont invités pour réaliser des performances basées sur la lumière, les projections vidéo en trois dimensions et les nouvelles technologies.

«Vous pouvez vous attendre à ce que les plus grands édifices de Moncton soient enveloppés par le biais de la vidéo pour créer des illusions d’optique et changer le paysage de la ville temporairement, explique la directrice de L’Art ici SVP, Lisa Griffin. Il faudra s’attendre à quelque chose d’unique en Atlantique grâce à des artistes utilisant des technologies de pointe.»

Une expérience culinaire, des spectacles autour du thème «la glace et le feu» et des concerts dans des univers immersifs sont prévus. Un mini festival au sein de FLASH permettra à chacun de créer des images animées et de les projeter sur les murs de la ville. L’un des points phares du festival sera orchestré par l’artiste Wasko, d’Halifax, avec un spectacle basé sur le son et des projections en trois dimensions, qui transformeront radicalement et donneront vie à l’un des plus grands immeuble de la ville, plongeant les spectateurs dans un nouvel univers.

Certaines activités seront gratuites et ouvertes alors que d’autres nécessiteront un laissez-passer par jour ou pour la fin de semaine. Ils donneront accès à l’intégralité des performances, lieux, spectacles et expériences. Le nombre de billets est limité et ils sont disponibles dès maintenant.

L’équipe travaille également sur un concept café en conteneur avec la Ville de Riverview, sur les berges de la Petitcodiac, en vue de la 4e édition d’Inspire, le festival de murales programmé pour juillet 2018.