L’achat local a la cote à Cap-Pelé!

Charles-Philippe Dray

Le Village de Cap-Pelé met sa page Facebook au service des commerçants locaux, d’ici au 24 décembre, et c’est tout ce dont on parle dans les parages!

L’initiative guidée par l’agent de programmation du Village, Justin LeBlanc, est sur toutes les lèvres dans les environs de Cap-Pelé. Depuis le début du mois de décembre, M. LeBlanc approche des commerçants locaux pour les inviter à offrir un cadeau, qui est ensuite donné à une personne qui aura simplement partagé la nouvelle à partir du site Facebook du Village.

Cela permet aux entreprises de se faire voir, de conscientiser les gens à acheter localement, sans compter les retombées économiques qui en découleront.

«Le projet a débuté sans trop d’idées de grandeur, mais on a vite compris que ça allait être vraiment populaire, a confié Justin LeBlanc, dimanche dernier. Maintenant, tout est complet d’ici au 24 décembre. Je crois donc que nous allons devoir poursuivre le projet sous une autre forme après les Fêtes.»

Plus de 5300 personnes sont membres de la page Facebook du Village de Cap-Pelé. Selon les statistiques fournies par Facebook, plus de 380 000 personnes «ont été touchées» par cette initiative depuis le début du mois de décembre.

Les entrepreneurs n’hésitent donc pas trop longtemps à participer au projet du Village. Darleen Goguen, de Cap-Pelé Auto Sales, a fait don de deux cartes-cadeau de 60$, sans hésitation.

«Nous avons reçu la demande et nous n’avons pas hésité une seconde. Ce projet est tellement profitable pour tout le monde. C’est tout à l’honneur du Village, et tout à l’avantage des entreprises locales et des acheteurs», a confié la femme d’affaires de Cap-Pelé.

Le maire de Cap-Pelé, Serge Léger, est lui aussi très enthousiaste de voir la popularité du projet.

«Ça va au-delà de nos attentes, a-t-il indiqué. Nous sommes vraiment fiers de voir la communauté s’impliquer autant dans notre initiative.»