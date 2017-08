L’Acadie sait toujours célébrer avec fierté

par

Le 15 août, chaque année, pluie ou soleil, presque chaque localité acadienne manifeste fièrement son passé, son présent, et, je dirais même, son avenir. L’année 2017 ne fait pas exception! D’ailleurs, on a pu le cons-tater dans plusieurs communautés acadiennes de la Péninsule tout comme à Shédiac, Cap-Pelé, Moncton, Memramcook, Dieppe, Shédiac, Bouctouche et même ailleurs dans les autres provinces maritimes et canadiennes.

C’est d’abord par le Tintamarre que commencent les festivités. Il va sans dire que Caraquet réussit encore le mieux à attirer le plus grand nombre de personnes. Cette année, elle avait en plus à préparer et à présenter le grand spectacle artistique à la télévision nationale.

Lors de ce spectacle, en plus d’être très habillement animé par l’un des nôtres, comédien, chanteur et animateur, Matthieu Girard, nos artistes d’ici et d’ailleurs au pays – étant donné qu’on y célébrait à la fois l’Acadie et le 150e anniversaire du Canada, ont su nous émerveiller par leurs chants, leur musique et leurs mouvements!

Toutes les chansons et, particulièrement deux d’entre elles, ont profondément touché le cœur et l’âme de l’auteur de ces lignes. D’abord, Mon Acadie, de Richard Doiron et d’Irois Robichaud. En l’écoutant, on sent l’amour, le respect et la fierté que ces deux artistes ont pour notre fragile Acadie. «Mon Acadie, toi si jolie, tu es si belle… Mon Acadie, t’es mon pays, t’es mon amour, t’es mon histoire… Prends-en bien soin.» En effet, il faut en prendre bien soin!

La deuxième chanson, C’est le temps des cathédrales, de Bruno Pelletier. Et bien, grâce aux efforts d’une équipe formidable, de vaillants solliciteurs et de généreux donateurs, notre cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Moncton, bâtie en 1939 et 1940, est assurée de la pérennité car le 15 août 2017, elle est désignée monument historique national. WOW! et quelle coïncidence!

Alcide F. LeBlanc