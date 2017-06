L’Acadie Country célèbrera les 40 ans de 1755 cet été à Shédiac

par

Le groupe 1755 sera accompagné de George Belliveau, Laurie LeBlanc, Julie Daraiche, Rhéal LeBlanc et de Denis Richard, Danny Boudreau et Paul Hébert le samedi 15 juillet à Shédiac. Ce spectacle du groupe 1755 permettra de fêter les 40 ans de carrière de la légendaire formation acadienne 1755.

Le groupe 1755, formé de Kenneth Saulnier, Pierre Robichaud, Roland Gauvin, Donald Boudreau et Ronald Dupuis, est reconnu pour ses succès francophones à saveur folk-country rock acadien. Depuis sa création en 1977, il a présenté des centaines de spectacles et a réuni des milliers d’Acadiens. Le groupe 1755 compte sept albums et demeure un des groupes acadiens le plus populaires de notre génération.

«Lorsque nous avons commencé notre carrière, il y a 40 ans jamais nous n’aurions cru que nous serions encore sur scène en 2017. Aujourd’hui après plus d’un millier de spectacles nous sommes toujours là, toujours ensemble et toujours heureux de partager notre fierté acadienne», indique Roland Gauvin un des chanteurs principaux du groupe 1755.

1755 sera accompagné des chanteurs country populaires acadiens, Laurie LeBlanc, Rhéal LeBlanc, George Belliveau et de la chanteuse québécoise Julie Daraîche. Les auteurs-compositeurs-interprètes Paul Hébert, Denis Richard et Danny Boudreau seront aussi du spectacle avec des prestations musicales spéciales.