L’Acadie a fait rocker Montréal!

Enfin, on a réussi à rassembler une foule d’artistes acadiens sur la scène Bell, en plein cœur du centre-ville de Montréal.

Ce qui était magnifique c’est que l’amitié et la solidarité étaient au rendez-vous chez les divers artistes dont notamment : Marie-Jo Thério, les Hôtesses d’Hilaire dont Serge Brideau – avec sa jolie robe d’été, les Hay Babies, Lisa LeBlanc, Joseph Edgar, Radio-Radio, Pierre Guitard, Caroline Savoie, les Païens, le groupe Vishten, Gab et Jacobus, Amélie Hall, Menoncle Jason et j’en passe….

Une foule d’environ 20 000 personnes étaient au rendez-vous musical acadien composée de plusieurs Acadiens et Acadiennes ainsi que de plusieurs Québécois et Québécoises sympathiques aux artistes acadiens. C’est comme si l’Acadie rencontrait le Québec lors de cette soirée mémorable. Nos artistes sont allés dire à nos amis québécois : «Nous aussi on existe, nous aussi nous avons du talent, nous aussi on veut partager notre musique, nos chansons et nos poèmes sans oublier nos nombreux musiciens qui nous accompagnent en arrière-scène»!

Le directeur artistique, Joseph Edgar, chanteur et compositeur, rêvait à la possibilité de ce spectacle grandiose et acadien depuis longtemps et, grâce à des subventions possibles, ce rêve est devenu une réalité.

C’était magnifique de voir sur scène plusieurs artistes de la relève, cependant, il aurait peut-être été de bon augure de voir aussi des pionnières de la chanson acadienne comme Édith Butler et des pionniers comme Calixte Duguay, Raymond Breau, Raoul Duguay et d’autres artistes acadiens qui vivent présentement à Montréal. La musique n’a pas d’âge! Peut-être que ces artistes oubliés feront partie de la programmation musicale lors du Congrès mondial acadien de 2019. C’est à souhaiter!

Le poète québécois, Jean-Paul Daoust, a rendu un bel et vibrant hommage posthume à son ami, Gérald LeBlanc, originaire de Bouctouche, ce qui était certainement de mise. Gérald a tellement contribué envers l’avenir des artistes acadiens durant sa courte vie, soit par son amitié, sa générosité, et en tant que parolier pour quelques-uns de nos chanteurs acadiens. Gérald était un avant-gardiste culturel. L’Acadie le pleure encore aujourd’hui.

Les médias du Québec étaient au rendez-vous en assurant une belle couverture de cet évènement unique ainsi que les animatrices Jemina Vergara (à la télé) et Anne-Marie Parenteau (à la radio) de Radio-Canada-Acadie et de la journaliste culturelle, Sylvie Mousseau, à l’Acadie Nouvelle.

Bravo!

Jeannita Thériault