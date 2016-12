L’Académie de théâtre du Capitol dévoile une nouvelle image de marqu

par

L’Académie de théâtre du Capitol, anciennement connue sous le nom de l’École des arts de la scène du Capitol, dévoile sa nouvelle image de marque.

«Ce nouveau nom représente plus clairement ce que nous offrons à la communauté, soit de la formation en théâtre, qu’elle soit offerte par le biais de classes, d’ateliers, de camps ou d’occasions de création ou de performance», affirme la directrice de l’Académie de théâtre, Mélanie Lavoie. «L’Académie garde son mandat d’offrir des classes pour tous les niveaux d’expérience, aux gens de tous âges, et ce dans les deux langues officielles.»

La formation en théâtre au Capitol a connu ses débuts en 1997 avec un camp d’été, pour évoluer vers une formation offerte à longueur d’année où les gens de tous âges et de tous les niveaux d’expérience venaient pour développer leurs habiletés en théâtre. Des milliers d’élèves y sont passés et ont vu à la création d’une centaine de projets et de performances présentées devant public, souvent gratuitement. D’anciens élèves de l’école ont poursuivi une carrière professionnelle à la télévision et sur la scène. «Nous étions très fiers de constater que plusieurs de nos élèves et nos anciens ont été choisis pour faire partie de la distribution des productions The Sound of Music et plus récemment, de Oliver! Cela confirme que notre enseignement est de grande qualité», ajoute Mélanie Lavoie.

Le Capitol est le noyau du secteur culturel et artistique dans la région, ce qui le positionne très bien pour offrir une formation professionnelle en théâtre. «L’Académie de théâtre du Capitol est l’endroit par excellence où les amateurs de théâtre peuvent peaufiner leurs habiletés en théâtre et en comédie musicale», affirme Kim Rayworth, directrice générale du Théâtre Capitol. «Nous souhaitons également que les élèves de l’Académie de théâtre du Capitol développeront un intérêt pour assister à des spectacles et ce, pour toute leur vie.»

Au fil des ans, l’Académie de théâtre du Capitol a déve-loppé un lien solide avec plusieurs organismes et groupes communautaires. Cette nouvelle image de marque n’est qu’un premier pas avec une diversification dans l’offre de l’Académie pour mieux répondre à la demande des gens de la région.

Activités à venir