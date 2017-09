La Virée 2017 rapporte 90 000$

par

L’édition 2017 de La Virée a permis d’amasser 90 000$ pour l’amélioration des soins et services de santé offerts au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont. Plus de cent participants se sont donné rendez-vous hier à cette troisième édition de l’activité.

C’est par une belle journée ensoleillée que 53 voitures ont fait le trajet de plus de 500 km, faisant quelques arrêts à des endroits exclusifs, bien ciblés.

Cette année encore, les fonds recueillis par La Virée iront vers l’achat éventuel de pièces d’équipements spécialisées pour le nouveau bloc opératoire présentement en construction.

«Comme médecin, je veux avoir accès aux meilleurs outils de travail disponibles afin que mes patients reçoivent les meilleurs soins possible», explique Dr Marc Savoie, urologue au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont et membre du comité organisateur de La Virée. «Nous avons déjà un personnel hautement qualifié au Centre hospitalier et bientôt, nous aurons accès à de nouveaux espaces de travail modernes et mieux adaptés; avec un peu de travail et d’effort, nous pourrons aussi nous assurer d’avoir les meilleurs équipements.»

La Virée 2017 était commanditée par le Groupe Lounsbury qui opère BMW & MINI Moncton, Audi Moncton et Lounsbury Chevrolet Moncton.

«Nous sommes fiers d’être co-commanditaire en titre de cette activité de collecte de fonds au profit de la santé et du mieux-être de notre communauté», indique Kendall Underhill, directeur général chez Lounsbury Chevrolet Moncton. «La participation à des activités comme La Virée permet la réalisation de projets de développement importants pour notre hôpital et l’acquisition de nouvelles pièces d’équipements spécialisées qui, au fond, nous bénéficient tous.»

Paul Maillet, participant, compte certainement revenir à l’activité l’an prochain. «La Virée promet toujours une journée le fun, remplie de surprises et ne déçoit jamais; mais La Virée, c’est plus que ça. Nous devons avant tout nous rappeler que nous faisons ceci pour une excellente cause. La santé, c’est ce que nous avons de plus précieux. À un moment ou un autre de notre vie, nous aurons tous besoin de traitements médicaux. Dans ces moments-là, nous réali- sons l’importance d’avoir accès aux meilleurs soins et services de santé chez nous. Voilà ce que représente La Virée et c’est pourquoi je l’appuie.»

Nathalie Gasse Farrah, gestionnaire du développement à la Fondation CHU Dumont, se dit contente du succès de cette troisième édition.

«Je tiens à remercier tous les participants, ainsi que nos généreux commanditaires. Nous venons de vivre une journée mémorable ensemble et en plus, les fonds que nous avons recueillis feront une différence considérable dans la qualité des soins de nos patients.»

La Virée est une activité de collecte de fonds au profit du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont qui s’adresse aux amateurs de voitures ayant le bien-être de leur communauté à coeur. C’est l’occasion pour un groupe de gens ayant un intérêt commun de rouler ensemble pendant toute une journée en faisant quelques arrêts à des endroits exclusifs le long du parcours. Le parcours demeure secret. Ainsi, à chaque arrêt, les participants reçoivent une carte routière détaillant seulement le trajet jusqu’au prochain arrêt. La journée se termine avec un cocktail suivi d’un souper.

L’an dernier, l’activité avait rapporté 52 000$.