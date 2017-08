La Ville de Shédiac remet ses certificats de mérite

par

À l’occasion de la Fête du N.-B., la Ville de Shédiac en profite pour souligner le travail de personnes ou organismes qui ont contribué à faire avancer la ville dans sept volets différents.

Dans le volet Environnement, on a reconnu le Projet Pédagomax, qui est composé de 27 élèves de la classe de 6e année de Mathieu Roy à l’école Mgr-François-Bourgeois. Ils ont réalisé en 2017 la 3e phase de leur projet en construisant un jardin pour une dame de la communauté. Par ce projet, les participant.e.s du jardin PédagoMax tentent de contrer l’insécurité alimentaire et la pauvreté tout en mettant l’accent sur la bonne nutrition.

Pour le volet Service communautaire, c’est le Comité de parents du Parc inclusif de l’école MFB qui a été reconnu. Le Comité de parents et les élèves de l’école Mgr-François-Bourgeois de Shédiac ont réalisé un projet d’amélioration du terrain de jeux, après de nombreuses collectes de fonds et de travail bénévole. Le comité a fait l’ouverture ce printemps d’un tout nouveau parc inclusif sécuritaire avec une structure de jeux pour les jeunes de cinq à douze ans.

Sylvain Leclerc s’est mérité le prix dans le volet Animation et Leadership. M. Leclerc a été reconnu pour son dévouement envers un projet rassembleur. Il sensibilise et inspire les gens à l’exercice physique et à changer leurs habitudes de vie, tant alimentaires que sociales par l’entremise de son initiative les Héros du cœur.

Le grand défi des Héros du cœur constitue une aventure humaine. L’initiative a mobilisé jusqu’à présent au-delà de 350 cyclistes de tout âge de diverses communautés-écoles du Nouveau-Brunswick afin d’amasser des fonds pour en autres venir en aide aux enfants défavorisés des régions participantes.

Dans le volet Bénévole, le mérite revient aux pompiers honoraires et pompiers bénévoles. La contribution bénévole des pompiers et des pompiers honoraires est très appréciée par les citoyens et citoyennes de la ville. En plus de se surpasser de façon quotidienne pour la sécurité des citoyens, ils prennent le temps de redonner de leur temps pour la communauté. Que ce soit lors de BBQ communautaire, l’organisation du rodéo de vélo, l’escorte et la sécurité lors de célébrations et rassemblement communautaires, les pompiers honoraires et bénévoles sont toujours au rendez-vous.

Dans le volet Culturel, le choix s’est arrêté sur le Comité de l’ancienne gare. Le comité est reconnu pour le travail accompli pour la mise en place du Musée de l’ancienne gare de Shédiac. Le comité a travaillé d’arrache-pied pour finalement être capable d’ouvrir le musée au public. Plus de 2000 personnes ont visité le musée depuis son ouverture en juillet 2017. De par leur passion et expertise dans le domaine du train, ils ont su faire revivre le patrimoine du train qui a marqué une partie importante de l’histoire de la Ville de Shédiac.

La Chambre de commerce du Grand Shédiac, tout particulièrement Mario Savoie et Pierre Cormier ont été reconnus dans le volet Affaires. Grâce à leur participation et à leur équipe, ils ont contribué au record mondial de la plus grande guédille au homard de 180 pieds dans le cadre du Festival du homard, à la mise en place de l’événement Gatsby, la mise en valeur du Scrabble et l’importance d’Edward Richard McDonald.

Pour les Sports et Loisirs, c’est le comité de la Fondation Maurice Léger et la Fondation Jumpstart qui ont été reconnus. Ces deux organismes font une différence positive dans la vie des jeunes défavorisés et leur permettent de participer à des activités sportives. Les jeunes qui participent à des activités organisées de sport acquièrent un sens de l’engagement, la motivation, la discipline, le leadership et le respect pour aider à élever leurs normes d’excellence. En 2016 le programme Jumpstart de Shédiac, Cap-Pelé et Beaubassin-est a aidé 440 jeunes à participer dans une activité sportive. En 2016, La Fondation Maurice Léger a contribué 65 000$. Le 9 septembre prochain, ils célèbreront leur 10e anniversaire.