La Ville de Shédiac présente son plan quinquennal d’amélioration des routes désignées provinciales

par

Gilles Haché

La Ville de Shédiac a soumis son plan quinquennal d’amélioration des routes désignées provinciales lors de sa réunion régulière lundi dernier.

Pour 2019, les travaux sont prévus sur la route 133 (section entre le chemin Pointe-du-Chêne et la limite est de la municipalité) : Revêtement de la route «mill and pave».

En 2020, sur la route 133 (rue King au Chemin South Cove) : Réparations au système d’égouts pluviaux, remplacement des tuyaux d’eau potable, réparation au système d’égouts sanitaires et asphaltage.

En 2021, Route 133 (chemin South Cove au chemin Pointe-du-Chêne) et en 2022, route 133 (rue Ste-Anne à la rue King) : Réparations au système d’égouts pluviaux, remplacement des tuyaux d’eau potable, réparation au système d’égouts sanitaires, remplacement des bordures et caniveaux et trottoirs, et asphaltage.

Finalement en 2023, sur la route 133 (chemin Hanington) : Le projet prévu comprend des réparations au système d’égouts pluviaux, réparations aux bordures et caniveaux et trottoir et l’asphaltage.

La Ville de Shédiac et le Congrès mondial acadien 2019 ont signé un accord faisant de Shédiac le Carrefour des rassemblements de familles du 16 au 20 aout 2019. Six familles se rassembleront à Shédiac, les familles LeBlanc, Boudreau, Duguay, Forest, Mallet-Mallais-Malley et Robichaud.

Le rond-point sur la rue Chesley donnant accès à la route 15 est ouvert depuis vendredi dernier.

Une demande de rezonage pour l’aménagement d’un foyer de soins sur la rue Winter a passé l’étape de la première lecture.

Il y aura fermeture de rues le samedi 29 septembre de 13h45 à 15h15 sur les rues Brown, Gallagher, Centennial et Belliveau pour un Critérium organisé par les Héros du cœur.

La prochaine réunion du conseil municipal de Shédiac aura lieu le lundi 29 octobre à 19h.