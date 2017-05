La Ville de Shédiac est satisfaite des investissements du fédéral et du provincial pour la plage Parlee

par

Gilles Haché

La Ville de Shédiac accueille avec joie les trois millions $ qui seront investis à l’amélioration de la qualité de l’eau à la plage Parlee.

«La Ville de Shédiac appuie les initiatives que vient d’annoncer la province dans le dossier de la qualité de l’eau à la plage Parlee», a dit le maire de Shédiac, Jacques LeBlanc. «Nous sommes rassurés de constater que la province prend ce problème au sérieux et met des mesures concrètes en place afin de remédier à la situation à long terme. La plage Parlee représente un fleuron de notre industrie touristique, et nous sommes persuadés que les initiatives annoncées récemment vont permettre à la plage Parlee de demeurer une destination de choix pour notre région.»

La province investira plus de 1,2 million $ dans différents projets afin de régler les problèmes que ce soit l’inspection et l’amélioration de la station de relèvement des eaux du parc provincial de la plage Parlee; l’amélioration de la station de pompage à deux marinas et en collaboration avec les marinas, éduquer le public sur les règles nautiques et les charges d’eau usée; installation de bouées plus loin de la zone de baignade afin d’y exclure les bateaux; relevé de terrain indépendant pour délimiter les terres humides; faire un inventaire des fosses septiques privées; une étude de reconnaissance du bassin hydrographique et un programme d’échantillonnage d’eau; examiner le ruissellement des eaux et des problèmes liés à sa gestion afin d’identifier les sources diffuses potentielles en permettant de faire l’inventaire de tous les tuyaux d’évacuation d’effluents dans la baie de Shédiac et de faire de la surveillance après les chutes de pluie afin de mieux comprendre l’impact des eaux de ruissellement sur la qualité de l’eau dans la baie de Shédiac.

Provenant du Fonds d’eau potable et traitements des eaux usées, la Commission des égouts de Shédiac et Banlieues a soumis une proposition de 850 000$ pour l’amélioration de leur station de relèvement, la province a approuvé l’application et l’approbation du fédéral est en cours.

Un investissement de 828 000$ dollars par l’entremise du Fonds de la taxe sur l’essence du gouvernement fédéral permettrait à la Commission des égouts du Grand Shédiac d’effectuer des améliorations à l’infrastructure de traitement des eaux usées à Pointe-du-Chêne.

Comme mesure additionnelle, le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux appliquera le Règlement sur les études d’impact sur l’environnement afin d’éviter ou de réduire au minimum les répercussions que de nouveaux projets ou de nouvelles activités pourraient avoir sur la qualité de l’eau. Pour ce faire, la plage Parlee sera déclarée «aspect unique de l’environnement». Tous les nouveaux projets et toutes les nouvelles activités proposés dans le secteur de la plage Parlee devront d’abord être présentés au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux qui déterminera s’il faut les enregistrer en vue d’une Étude d’impact sur l’environnement.

Un nouveau protocole de surveillance de la qualité de l’eau

Un nouveau protocole de surveillance de la qualité de l’eau conforme aux recommandations fédérales sera adopté pour la plage Parlee cet été. Toutes les exigences énoncées dans le protocole sont conforment aux Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada et comprennent les dispositions suivantes: la fréquence de la surveillance et le nombre de sites de prélèvement augmenteront (des échantillons seront prélevés quotidiennement à cinq endroits); la formation et le prélèvement des échantillons se feront sous la surveillance du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux; les résultats des analyses seront envoyés à la Santé publique pour qu’elle puisse les interpréter; des panneaux seront posés afin d’indiquer clairement si l’eau est propre à la baignade, si un avis d’interdiction de baignade est en vigueur ou si la plage est fermée; la Santé publique vérifiera les panneaux et les avis; et les résultats des analyses et les avis de la Santé publique seront affichés en ligne.