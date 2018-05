La Ville de Shédiac est encore en excellente situation financière

par

Gilles Haché

Suite à une fuite d’eau au 2e étage de l’édifice de l’Hôtel de Ville, la réunion du conseil municipal a dû être déplacée au Centre multifonctionnel, lundi soir. Les employés devaient avoir accès à leur bureau mardi matin.

Selon les états financiers vérifiés qui ont été présentés au conseil municipal, la Ville de Shédiac a connu une excellente année 2017.

Malgré le gel des évaluations foncières, mais avec la subvention sans condition de la province, le surplus au fonds général s’élève à 101 029$ comparé à un surplus de 215 682$ en 2016. Le fonds pour l’eau à quant à lui maintenu son surplus à 124 000$ soit sensiblement le même surplus qu’en 2015. L’assiette fiscale de la municipalité est demeurée stable à 650 millions $.

Le ratio d’endettement est passé de 10.2% à 11% pour un total de dette en légère diminution à 8,8 millions comparé à 9,9 millions$ en 2016, ce qui classe la Ville de Shédiac parmi les municipalités avec un ratio très acceptable. Mais avec les investissements majeurs, il faudra prévoir une augmentation du ratio de la dette à 15% en 2018.

Pour le maire Jacques LeBlanc, «il est très important d’investir dans les infrastructures si nous voulons que la municipalité progresse et si nous n’avons pas les infrastructures nécessaires, nous ne pourrons attirer les commerces et les familles à venir s’établir à Shédiac. Malgré le gel des évaluations foncières, nous avons quand même d’excellents résultats.»

Le plan quinquennal pour les prochains cinq ans prévoit des investissements de 15 millions.

Le représentant de la firme comptable Grant Thornton invite la ville à être prudente compte tenu de la diminution de la croissance. «Vous êtes en bonne santé financière parce que vous avez fait attention à vos investissements, continuez dans ce sens», a-t-il ajouté.

En bref… Lors de la réunion régulière on a mentionné que la construction d’un deuxième réservoir d’eau dans la région du chemin Ohio avance bien… on a déclaré la semaine du 27 mai au 1er juin la Semaine de sensibilisation des personnes handicapées…une journée d’action communautaire sera organisée aux Jardins communautaires de Shédiac et banlieue le 8 juin prochain…le Domaine Parlee sur le chemin Ohio a fait une demande pour ajouter 23 sites. Les réparations sur la rue Main vont débuté prochainement.