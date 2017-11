La Ville de Shédiac accepte le rezonage pour la construction de 36 logements

par

Gilles Haché

Malgré l’opposition de 30 résidents des rues Miquelon, LeBlanc et Chesley, la municipalité a accepté le rezonage, par un vote de six contre deux, d’un terrain afin d’y ériger deux unités de 18 logements proposées par le promoteur Jacques Laforest, du même style que ceux de la rue Webster.

Selon les citoyens qui ont fait des présentations, ce quartier compte seulement des maisons unifamiliales et l’ajout d’unités de ce genre va modifier grandement leur coin. Une pétition de 90 noms a été présentée à la ville. Trente propriétaires soit 57% des résidents du quartier étaient contre.

«Nous prévoyons une augmentation de la circulation et par ce fait notre tranquillité sera grandement affectée. Et que dire de notre privé, en construisant plus en hauteur, les bâtiments seront de deux étages, nous serons à la vue des locataires maintenant», a indiqué une résidente de la rue LeBlanc.

Pour les membres du conseil, ils se disent conscients qu’il y aura des inconvénients, mais pensent que les conditions demandées, comme la plantation d’une trentaine d’arbres, sauront réduire les désagréments.

Dans un autre ordre d’idée, le CN a annoncé qu’il allait contribuer une somme de 10 000$ par année pour cinq ans pour aider à bonifier le contenu du Musée de la vieille gare.

L’ouverture officielle du tout nouveau Centre des opérations municipales aura lieu le 25 novembre prochain de 9h à 14h.

Les cérémonies d’intronisation du Mur de la renommée auront lieu le mardi 14 novembre dès 18h. Par la même occasion on procèdera au dévoilement d’une plaque pour souligner le comité bâtisseur du Centre multifonctionnel.

Des réunions d’information sur le plan vert auront lieu le 4 décembre à Beaubassin-est, le 5 décembre à Cap-Pelé et le 6 décembre au Centre multifonctionnel de Shédiac. Les rencontres se dérouleront de 19h à 21h.

Le rapport de permis de construction démontre un montant de 7,3 millions $ de janvier à septembre. Des permis pour de beaux projets sont prévus pour le mois d’octobre.