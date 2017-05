La Ville de Dieppe veut se doter d’un complexe communautaire de 29 millions $

par

(N.A.L.) – La Ville de Dieppe cherche à se doter d’un nouveau Complexe communautaire intergénérationnel de 29 millions $ pour remplacer sa patinoire du Centenaire, qui date de 1967.

Le regroupement citoyens GoDieppe et la municipalité ont dévoilé les grandes lignes du projet la semaine dernière. L’objectif est de doter la communauté d’un lieu de rassemblement axé sur la santé, le mieux-être et l’activité physique.

Une campagne de collecte de fonds de 4,5 millions $ a été amorcée par un groupe et 50 pour cent de l’objectif a été atteint jusqu’à présent. Ce complexe, unique en son genre, comptera une piste de marche intérieure, une cuisine communautaire, une serre intérieure, des salles communautaires et deux surfaces de glace, dont l’une avec environ 1100 sièges. L’entrée sera sur la rue du Collège et l’avenir de l’aréna du Centenaire n’a pas encore été décidé. L’édifice sera ouvert lors de la période de construction en raison de la demande élevée pour la surface glacée.

«Ce projet est né de la volonté par et pour les résidents de se doter d’un complexe signature pour remplacer l’infrastructure vieillissante de l’aréna Centenaire», ont dit les coprésidents de la campagne, Annick Laforge et Bob Cormier.

«Le complexe communautaire intergénérationnel est le projet qui permettra de dynamiser la vie communautaire et le mieux-être de notre population», a affirmé le maire de Dieppe, Yvon Lapierre.

Les commentaires ont été assez positifs, mais le projet n’ira pas de l’avant sans la participation financière des deux autres niveaux de gouvernement, le provincial (9,5 millions $) et le fédéral (9,5 millions $). La Ville de Dieppe (5,5 millions $) a déjà assuré son engagement financier lors de son budget. Il n’y a pas d’indication quand les deux autres niveaux vont confirmer leur participation au projet qui pourrait ouvrir ses portes en 2019. Les débuts de construction sont prévus au printemps 2018. La campagne publique de financement cherche 4,5 millions $.

Certains intervenants auraient aimé voir la municipalité ajouter une surface de soccer synthétique, mais elle n’est pas prévue dans le projet.