La vallée de Memramcook s’apprête à vibrer en chœur

La Société culturelle de la Vallée de Memramcook, la Société du Monument-Lefebvre en collaboration avec le Village de Memramcook, unissent leur voix pour présenter du 19 au 24 août 2019 un nouvel événement célébrant le chant choral : FestiChoeur d’Acadie.

FestiChoeur d’Acadie se veut un grand rassemblement de choristes francophones et francophiles du Nouveau-Brunswick, du Canada, et de la Francophonie internationale. L’activité s’inscrit dans la programmation parallèle du Congrès mondial acadien 2019, dont Memramcook est l’une des municipalités hôtesses.

Appelé à devenir bian- nuel, le FestiChoeur d’Acadie se veut une occasion unique de perfectionnement, de partage, de rencontres et de découvertes pour les choristes amateurs et professionnels qui se donnent rendez-vous dans la belle vallée de Memramcook. Les organisateurs souhaitent accueillir environ 200 choristes pour cette première édition. Le grand public y trouvera également son compte, car le FestiChoeur d’Acadie met à l’affiche un spectacle à chaque soir pendant toute la durée du festival.

«Nos deux organismes se réjouissent de collaborer à l’organisation de ce formidable projet qui rassemblera dans notre communauté des amoureux du chant choral de partout dans la province et d’ailleurs dans un environnement festif, ont déclaré Monique Levesque, présidente du Monument-Lefebvre et Odette LeBlanc, présidente de la Société culturelle de la Vallée de Memramcook. Nous sommes heureuses également d’offrir au grand public une riche programmation culturelle durant le FestiChoeur d’Acadie».

Les choristes pourront choisir entre une formule de six jours et une formule de trois jours. Au programme du FestiChoeur d’Acadie, dont la direction artistique a été confiée à la soprano Monette Gould : ateliers de différents styles avec chefs de choeur invités, notamment Mélodie Rabatel, Tony Delgado et Monique Richard; séances de chants communs, activités sociales variées, concerts publics, et la chance unique pour plusieurs de faire partie du chœur de La vallée des possibles œuvre musicale originale pour chœur, solistes, et orchestre.

Nouvelle mouture de l’œuvre magistrale acclamée La vallée des possibles

Oeuvre magistrale composée par Jean-François Mallet (musique), Ginette Ahier (paroles), et Gracia Couturier (livret), avec la complicité d’Allain Roy (direction artistique), La vallée des possibles sera recréée afin d’intégrer au spectacle plus d’une centaine de choristes du FestiChoeur d’Acadie.

Spectacle de grande envergure rendant hommage au père Camille-Lefebvre, La vallée des possibles a connu un succès retentissant en 2014 et 2015, présenté à guichet fermé devant plus de 4000 spectateurs et spectatrices.

Les 22, 23 août à 19h et le 24 août à 14h, la production s’installera à l’Église Saint-Thomas au cœur du Village de Memramcook pour trois représentations avec une distribution remarquable dans une mise en scène de René Cormier. C’est le baryton Dion Mazerolle qui incarnera le père Lefebvre aux côtés de Lina Boudreau, Valmond Bourque, Selby Evans, Joseph Goodwin, Monette Gould, Justin Guignard, Mélanie LeBlanc, Marc Lamontagne, Ulric LeBlanc et Éric Thériault. Ils seront accompagnés d’une centaine de choristes et de musiciens et musiciennes de l’ensemble Tutta Musica, sous la direction d’Antonio Delgado.

Tous les détails concernant l’inscription au FestiChoeur d’Acadie et sa programmation sont disponibles sur le site Web : www.festichoeur.ca

Les billets des spectacles seront en vente à la billetterie du Monument-Lefebvre à partir du 15 mars : par téléphone au 506.758.9808 ou en personne au Monument-Lefebvre.