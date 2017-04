La tournée de légendes de la LNH à Cap-Pelé

par

(N.A.L.) – La tournée des légendes de la Ligue nationale de hockey s’est arrêtée à l’aréna Cap-Pelé, mardi de la semaine dernière, au grand plaisir des amateurs de hockey.

Plusieurs grands noms du hockey, incluant le défenseur étoile Raymond Bourque, des Bruins de Boston, Bryan Trottier, ancien des Islanders de New York et des Penguins de Pittsburgh, Chris Nilan, ancien des Canadiens de Montréal et Ron Duguay, des Rangers de New York, ont démontré qu’ils ont encore de l’énergie et du verbe pour le hockey.

Ils ont affronté une équipe étoile de la région de Cap-Pelé, incluant le maire Serge Léger devant le filet. C’est le jeune Jordan Léger, 10 ans, qui a procédé à la mise au jeu officielle entre Raymond Bourque et Bryan Trottier.

«C’est bien le fun de participer à cette tournée des Maritimes avec des anciens Bruins et d’autres de la Ligue nationale, a dit Raymond Bourque. Je rencontre bon nombre d’anciennes vedettes et on s’amuse. J’aime bien aider des causes différentes. Je joue souvent l’hiver, j’apprécie rencontrer les gens et me retrouver avec d’anciens coéquipiers ou joueurs adverses. J’ai encore beaucoup de parenté dans la région de Moncton et je reviens quand j’ai la chance.»

Les gens ont pu voir en action, entre autres, Stéphane Richer, Al Iafrate, et Gary Leeman avec les joueurs locaux, Daniel LeBlanc, Alain Grenier et Peter Jacob. Les amateurs ont pu visiter le vestiaire, prendre des photos et obtenir des signatures des anciennes vedettes.

Le président de l’Association des familles Duguay, Oscar Duguay, de Dieppe, était présent et a rencontré Ron Duguay pour lui présenter son arbre généalogique. «Je suis bien heureux de recevoir cet arbre généalogique de ma famille Duguay, a dit Ron Duguay. C’est quelque chose que je veux connaître.»

Son ancêtre était à Shippagan à la fin des années 1700. Il a dit ne pas connaitre toute l’histoire de sa famille. Oscar Duguay lui a expliqué ses origines et Ron a voulu savoir, à la blague, s’il y avait de la royauté dans sa famille. Oscar lui a répondu que non. Oscar Duguay est un passionné de la généalogie depuis plus de 40 ans. Le père de Ron est né à Kapukasing, Ontario et Oscar lui a parlé à quelques reprises. L’ancêtre d’Oscar, François et celui de Ron, Jean-Marie Duguay, deux frères, étaient à Shippagan vers 1791.