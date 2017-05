La technologie pour assurer le soutien et la sécurité des personnes âgées

par

Avec le vieillissement de la population, Louis Bourgeois et son fils Julien, de Dieppe, ont voulu développer des produits et services destinés aux personnes âgées en mettant sur pied la compagnie Solution de technologie ISI Care, née de l’entreprise Atlantic Alarm qui opère partout dans les Maritimes.

«La compagnie s’est développée parce qu’il y a une forte demande de la part des personnes âgées qui veulent rester dans leur maison le plus longtemps possible, explique Louis Bourgeois. On a voulu développer une entreprise en prenant des produits disponibles sur le marché et en les intégrant pour mieux répondre à leurs besoins.»

Les systèmes de détecteurs électroniques offrent plusieurs possibilités afin d’aider les personnes âgées ou les personnes à besoins spéciaux à vivre de manière autonome dans leur maison. Par exemple, si le détecteur d’incendie est activé, un message est envoyé à un centre d’appel à Moncton. Une boîte installée dans la maison du résident permet alors la communication bidirectionnelle entre le résident et le centre d’appel qui, au besoin, peut envoyer les secours nécessaires.

Il existe aussi des boutons de panique sous forme de montre ou de pendentifs qui peuvent même détecter les chutes. Des détecteurs pour le contrôle du niveau d’eau avertiront le résident s’il a oublié de fermer le robinet, par exemple. Aussi, la chaleur de l’eau peut être détectée par un système pour prévenir les brûlures. Parmi les produits, il y a aussi un pilulier électronique qui vous avertit quand prendre vos médicaments. D’autres produits sont aussi destinés aux personnes malvoyantes ou malentendantes.

«Ces produits existaient sur le marché, souligne M. Bourgeois. Comme j’ai fait le travail d’intégrateur de technologie pendant 30 ans, je me demandais pourquoi personne n’offrait ce genre de services à des personnes âgées.»

«J’ai vu ma mère qui avait des problèmes et qui profite maintenant de ces outils pour vivre de manière plus autonome dans sa résidence. Moi, personnellement, comme beaucoup d’autres, j’aimerais mieux rester dans ma maison le plus longtemps possible. On dit d’ailleurs que les gens vivent plus longtemps s’ils demeurent dans leur maison, mais il faut leur donner les outils pour leur permettre de le faire en toute sécurité.»

Dans une province où le pourcentage de personnes âgées est le plus élevé au pays, Louis Bourgeois croit énormément dans la technologie. «La technologie au service de la population vieillissante continue de se développer. On intègre maintenant l’utilisation du GPS dans certains outils et ça continue. Il reste à éduquer les gens pour que ces outils soient mieux acceptés et même pour que les gouvernements reconnaissent leur importance pour la sécurité des personnes âgées.»