La société culturelle Sud-Acadie lance sa programmation 2018

par

La programmation de la Société culturelle Sud-Acadie prendra son envol avec l’ouverture de l’Église historique de Barachois en juin.

Au menu cette année, il y aura une série d’expositions d’arts visuels dans l’église et la Galerie Léon Léger de plus de 40 artistes et photographes du Nouveau-Brunswick; la 4e édition du Mini Festival de littérature acadienne Les quatre jeudis de juin qui aura comme invités Paul Bossé, Jonathan Roy, Marc Arsenault, Matine Jacquot, Marie France Comeau et Christian Roy; une série de soirées intimes Michel Thériault et ses tizamis nous présentera Katrine Noël des Hay Babies, Calixte Duguay, Roland Gauvin et Monique Poirier; un premier mini Festival de Films acadiens CINÉMACADIE les 15-16-17 juin. Le film Zachary Richard, toujours batailleur de Phil Comeau ouvrira le festival le 15 juin; un encan silencieux des incubationnistes au profit de la galerie Léon Léger offrira 22 toiles par 14 artistes du Nouveau-Brunswick du 15 juin au 14 juillet. Les toiles seront en montre à l’Église historique de Barachois.

Pour une 8e saison, Célébrons nos quais sera de retour, les quais de Robichaud et Bas Cap-Pelé seront des lieux de rassemblement pour écouter de la musique au bord de l’eau. Les mercredis et jeudis du 15 juillet jusqu’au 30 août vous pourrez entendre Colleen Duguay est ses musiciens; les Deuces; Chaffrail, Terry Melanson; Samuel Richard et Guy Godin; Marc Babin; Scott et Gerald Delhunty; Daniel Goguen et Bourré d’joie, Francine McClure fermera la saison à l’Église historique de Barachois le dimanche 2 septembre.

Le festival d’art en plein air Les Arts en fête ayant comme thème Les Rideaux qui encourage nos citoyens de convertir des rideaux en œuvres d’art. Cette activité aura lieu la dernière fin de semaine du mois d’août sur le terrain de l’Église historique de Barachois. On y offrira différents ateliers tels que marionnettes, tissage, vitrail, improvisation et feutrage.

En plus d’organiser les différentes activités, la Société culturelle Sud-Acadie offre un projet de mentorat dans les arts et la culture auprès de la génération montante. Ce programme consiste à encourager et accompagner les jeunes qui démontrent un intérêt envers les arts visuels, la musique, l’écriture et le théâtre dans les quatre écoles sur le territoire.

Une invitation a également été lancée pour assister à l’assemblée générale annuelle le 15 juin à 19h à l’Église historique de Barachois.