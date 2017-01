La SANB est encouragée par la décision du CRTC pour la disponibilité d’internet

par

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick est très heureuse que le CRTC ait déclaré que l’internet est un service vital et indispensable à la vie moderne. Il est essentiel à l’avenir des régions rurales et éloignées.

Cette décision veut dire que l’internet sera offert de manière universelle partout sur le territoire néo-brunswickois, peu importe la densité de la population et la distance des grands centres.

«Le CRTC a catapulté le Canada dans l’ère moderne. En 2016, l’internet est un service essentiel pour le bon fonctionnement de toutes les sphères de la société. L’accès à l’internet à haute vitesse n’est pas un luxe, mais un outil essentiel à l’intégration des régions rurales et éloignées. Par contre, il reste à voir comment l’industrie va réagir et à quelle vitesse nous allons voir les résultats tangibles», lance le président de la SANB, Kevin Arseneau.

Certains grands enjeux de la communauté, tels que la pleine municipalisation, la formation à distance, l’accès aux services gouvernementaux en ligne, la revitalisation des régions rurales et côtières et les stratégies en immigration francophone seront déterminés par la réduction de certaines barrières. L’accès à l’internet à haute vitesse représente une barrière réelle à la réalisation de ces projets et le plein épanouissement des régions, fragilisées par l’absence d’investissements dans les infrastructures technologiques.