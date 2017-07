La qualité de l’eau à la plage Parlee n’est pas une grande préoccupation pour les touristes

par

Claire Lanteigne

Les terrains de camping affichent complets, les chalets sont loués, les chambres d’hôtels et de motels sont introuvables, le bureau touristique accueille beaucoup de visiteurs et visiteuses; voilà la situation actuelle dans la Ville de Shédiac. C’est l’été, les touristes répondent présents et les Québécois sont très nombreux à y revenir. Quelques touristes se creusaient la tête puisqu’ils n’avaient pas de réservation avant d’arriver et il n’y avait plus de chambre disponible à l’hôtel désiré. Le personnel du bureau touristique les aidait à trouver un logis pour la nuit.

Lundi n’était pas la plus belle journée pour la plage, mais ils étaient quand même nombreux à en profiter. Pour une troisième journée consécutive, un avis d’interdiction de baignade était en vigueur à la plage Parlee, en raison d’un taux record de coliformes fécaux dans l’eau. Samedi et dimanche c’était en raison de chutes de pluie importante.

«Nous ça fait onze ans qu’on vient ici, de dire Jeannine et Serge, de Port-Cartier. On loue un chalet assez dispendieux et on profite de la plage, du marché, des restaurants, des boutiques, des activités, de la gentillesse des gens et on ne changerait pas de destination pour tout l’or au monde. Nous avions entendu parler de la qualité de l’eau de la plage, mais pour nous ça n’a aucunement changé nos plans de vacances. Nous ne pensons pas être plus affectés cette année que les autres et on est au courant de ce qui se fait pour remédier à la situation. Ça fait deux semaines que nous sommes ici et on va à l’eau tous les jours lorsque nous sommes à la plage. Et de plus, c’été l’été ici tandis que chez-nous il n’était pas encore arrivé.

«Nos ados qui étaient très jeunes lorsque nous avons commencé à venir ici, parlent des prochaines vacances aussitôt arrivés chez nous. Nous sommes tous heureux ici et nous avons bien l’intention de continuer à y venir et de nous baigner à Parlee. Si jamais nous devenions tous malades, on vous laissera savoir, de conclure Serge, en riant, mais je pense que vous allez attendre longtemps.»

«Nous ne comprenons pas pourquoi certaines personnes essaient d’effrayer les touristes avec cette histoire-là, de dire Pierre Simard, de Pointe-aux-Trembles. J’en ai rencontré deux au marché et ils essaient d’intimider les gens avec leurs histoires de contamination. Je leur ai dit que je ne comprenais pas l’anglais, alors ils m’ont fiché la paix.

«Nous venons en vacances ici depuis sept ans, car mes beaux-parents ont adopté la région comme lieu de vacances il y a plus de vingt ans. Maintenant retraités, ils passent tout l’été ici. Nous avons découvert Shédiac et la plage Parlee grâce à eux et nous faisons notre pèlerinage annuel ici pour nos vacances. Personne n’a jamais été malade et nous profitons de la plage au maximum avec nos trois enfants ainsi que la famille de ma sœur qui en a deux. Les enfants sont âgés de deux à neuf ans et n’ont jamais été malades pendant nos séjours ici.

«On interdit la baignade depuis samedi, mais il n’y en avait pas d’interdiction à notre arrivée et on nous a dit que la qualité de l’eau avait été excellente depuis l’ouverture de la plage en mai. Il semblerait qu’un seul échantillon avait une concentration de bactéries dépassant de très peu le seuil de sécurité. Ce n’est pas pire que les autres années et nous avons l’intention de continuer à fréquenter la plage chaque jour que la température le permettra. C’est une très belle plage et on nous avise de la qualité de l’eau lorsque nous entrons ici et c’est notre décision d’y aller ou non.»

«Chaque année nous allons en vacances l’hiver dans différents pays et jamais nous avons vu quelque rapport que ce soit sur la qualité de l’eau de leurs plages. Et je dirai que certaines sont moins propres qu’ici. La seule raison qu’on ne peut se baigner dans ces endroits-là c’est à cause des vents trop forts et là on met un drapeau rouge», conclut-il.

Ces témoignages reflètent ceux recueillis auprès de plusieurs visiteurs dans la Ville de Shédiac, lundi. Si quelques-uns en avaient entendu parler au Québec et en Ontario, ils n’ont pas changé leur destination de vacances. Ils disent avoir confiance que l’on fait tout ce qui est nécessaire pour régler la situation qu’ils ne considèrent pas dramatique. Et tous ont indiqué que leurs vacances de l’été prochain auraient encore Shédiac comme destination.