La programmation du Festival FLASH dévoilée

(N.A.L.) – Les organisateurs du Festival FLASH ont dévoilé leur programmation diversifiée créée pour illuminer les longues nuits d’hiver et présenter les talents du Canada Atlantique.

À Moncton, les vendredi et samedi, 2 et 3 février, le public sera immergé dans une série de performances musicales au coeur d’environnements créés à base de lumière, de projection vidéo 3D, d’arts technologiques dans et sur une sélection de lieux du centre-ville de Moncton.

Présenté par les créateurs du Festival Inspire, le programme a dévoilé mardi avec le lancement des billets prix-spéciaux, jusqu’au 16 janvier. «Il y a tellement de talents rassemblés dans ces deux jours, indique Lisa Griffin, directrice de la compagnie. Mieux vaut se dépêcher à se procurer les abonnements en édition limité.»

Le public pourra circuler entre plusieurs lieux du centre-ville, iconiques ou très secrets, pour profiter des installations aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les jeux de sons et de lumières mettront en jeu les valeurs des lieux iconiques, mais aussi des endroits jamais utilisés pour accueillir des performances.

Les sites du vendredi incluent l’église Central United (rue Queen), avec une galerie d’art interactive et une Projection 360 par Wasko (Halifax) qui emmènera les participants dans une forêt vivante. Le Tide and Boar (rue Main) présentera de la musique et une Projection 3d 360 par Jonah Haché (Halifax/Moncton), Environnement par Orion Productions (Halifax) et «Voie Lactée» par Joel Culligan (Moncton).

Une projection extérieure de grande échelle, accessible au public, se tiendra au coeur du centre-ville avec une vidéo utilisée pour créer une série kaléidoscopique.

Le samedi, le Temple Maçonnique, (rue Queen) sera le lieu d’un festin exclusif et mystérieux éclairé au chandelier pour le roi Arthur et son clan par Barolo & Co dans un joyau architectural de Moncton. Un spectacle des Hôtesses d’Hilaire sera aussi présenté alors que l’artiste Jonah Haché enveloppera l’espace d’une projection vidéo 360 immersive.

La Place Assomption, (rue Main) sera le lieu de plusieurs concerts pour présenter un vrai party d’hiver. Des sculpteurs transformeront des blocs de glace en oeuvres géantes. Au cours de la soirée Incendia Motus (Halifax) réchauffera les coeurs par une performance enflammée.

Une projection Wasko s’empare des 20 étages de la tour Assomption pour une gigantesque projection de vidéo en 3D accompagnée d’un univers sonore, visible dans tout Moncton. Ce show sur le mur faisant face à la rue Main durera de 10 à 15 minutes et sera répété à trois reprises. Plusieurs artistes, feu de joie et show au laser sont prévus, pendant la soirée.

Le festival prendra fin dans un lieu secret, qui accueillera une soirée spéciale, sous le signe de visuels, de l’imagerie, du design des années 90, de l’art pixelisé, des jeux vidéo et de l’esprit cyberpunk. DJ Bones et des invités seront en charge des platines pour la nuit.

Le public peut participer au festival en créant des images animées. Les créations doivent être envoyées par le 22 janvier par courriel aux organisateurs. Une partie du festival sera gratuite et en libre accès. Des abonnements de jour et fin de semaine donneront accès au public à l’intégralité des spectacles.

Les billets et détails de la programmation complète disponibles sur Flashmoncton.ca.