La population est invitée à la 14e édition du Relais pour la vie de Shédiac

Le Relais pour la vie de Shédiac se déroulera le samedi 10 juin au parc Pascal-Poirier de Shédiac, de 18h à minuit. Le tout commencera en matinée avec une activité de collecte de fonds. Un tournoi de pickleball aura lieu dès 9h au parc Jubilee sur la rue Victoria à Shédiac et en cas de pluie, ce sera à l’école Mgr-François-Bourgeois de Shédiac. Le coût est de 25$ par personne. Pour plus d’informations concernant le tournoi de pickleball, veuillez rejoindre Guy Lavigne au 532-6954 ou par cellulaire au 533-6954.

Par la suite, un souper pour les survivant.e.s sera servi par le cuisinier Jean-Guy et son équipe de bénévoles à l’école Louis-J.-Robichaud de Shédiac dès 16h. Le souper est gratuit et si jamais un survivant n’est pas inscrit, il peut appeler Carole Melanson au 532-6700 ou par cellulaire au 533-4615. L’inscription pour le souper commencera dès 15h. Le témoignage sera fait par la jeune Mia LeBlanc âgée de seulement 10 ans. Elle est survivante depuis six ans. C’est une première historique au Relais pour la vie, car jamais un témoignage n’a été fait par une personne aussi jeune. À noter que des luminaires seront également à vendre sur place au souper au coût de 7$ pour un luminaire ou deux pour 10$.

Les survivant.e.s se déplaceront ensuite au parc Pascal-Poirier pour effectuer le premier tour des survivants dès 18h. À noter qu’il y aura de la sécurité sur place au Relais afin de faciliter l’accès au stationnement du DSS réservé pour les survivant.e.s. Les gens pourront faire des dons ou encore acheter des luminaires et il y aura également une cantine sur place. Quant au divertissement, il sera fourni par Matt Landry, Layne Greene et George Chenier. Le comité désire aviser la population que la cérémonie des luminaires devrait se dérouler entre 20h et 21h.

L’an dernier, le Relais pour la vie avait réussi à amasser près de 63 000$ pour la cause. Pour plus d’informations concernant le Relais pour la vie de Shédiac ou pour être bénévole, les gens peuvent appeler Natacha Noël Breau au 532-8445 ou au 853-6460. Pour d’autres informations concernant le Relais pour la vie, veuillez rejoindre le président Guy Lavigne au 532-6954 ou par cellulaire au 533-6954. La population de Shédiac et celles des communautés environnantes sont donc invitées à participer en grand nombre à la 14e édition qui aura lieu le 10 juin prochain. Ensemble, joignons nos forces et faisons face à cette terrible maladie.