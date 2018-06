La population est invitée à célébrer la 15e édition du Relais pour la vie de Shédiac

par

La 15e édition du Relais pour la vie de Shédiac se déroulera ce samedi 9 juin de 18h à minuit au parc Pascal-Poirier de Shédiac. Le tout commencera avec un souper, qui sera un fricot pour les survivantes et survivants à l’école Louis-J.-Robichaud à 16h. Les survivants sont invités à se présenter à l’inscription entre 15h et 16h. Un survivant fera un témoignage pendant le souper, qui sera servi par le cuisinier Jean-Guy Cormier et son équipe de bénévoles. Par la suite, les gens se déplaceront au parc Pascal-Poirier pour la marche des survivant.e.s qui aura lieu vers 18h.

Pour célébrer cette 15e édition, tous les anciens président.e.s du comité du Relais pour la vie ont été invités pour l’occasion. À noter que cette année, la cérémonie des luminaires aura lieu vers 20h. À préciser que les gens pourront encore se procurer des billets 50-50, des billets de tirage pour gagner 10 000$ ainsi que des luminaires la journée du relais. Les gens pourront aussi faire un don. Il y aura également de la musique pour tous les goûts pendant l’événement. Terry Melanson, le duo FretKatz, Colleen Duguay et Sharp Tone, Borderline, ainsi que Ben Landry and the RunAways défileront sur scène. Une cantine payante sera également sur place. Le comité invite donc toute la population à ce grand événement familial et rappelle aux gens de s’amener des vêtements chauds pour plus tard en soirée.

Pour plus d’informations à propos du Relais pour la vie de Shédiac, veuillez rejoindre le président Guy Lavigne au 532-6954 ou au 533-6954 ou rejoindre Natacha Noël Breau, responsable des communications au 532-8445.

Rappelons que l’an dernier, la région de Shédiac et des environs avait amassé un peu plus de 56 000$ pour le Relais. D’après la Société canadienne du cancer, un Canadien sur deux recevra un diagnostic de cancer au courant de sa vie. Cette année, près de 206 000 Canadiens recevront un diagnostic de cancer et environ 80 000 perdront leur combat contre la maladie. Dans les années 40, le taux de guérison ou de survie était de 25% et aujourd’hui, il se situe autour de 60%. Ces chiffres sont un peu inquiétants, mais le comité invite la population à unir ses forces et à se battre contre ce terrible fléau. Nous connaissons tous quelqu’un touché par le cancer. N’oublions pas qu’ensemble, nous pouvons combattre la maladie. Joignons-nous ensemble et rendez-vous ce samedi 9 juin.