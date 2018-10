La Place Resurgo présente «La science a bon goût»

par

Une exposition itinérante créée par le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada

La Place Resurgo est heureuse d’accueillir La science a bon goût, une nouvelle exposition itinérante bilingue produite par le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada (MAAC). Cette exposition se déroule du 6 octobre 2018 au 13 janvier 2019 et est comprise dans le tarif d’entrée habituel.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les aliments dépérissent? La science a bon goût met en lumière comment la science retarde la détérioration des aliments et assure leur salubrité et leur qualité nutritive. Cette exposition stimulante vous plongera dans un «garde-manger» surdimensionné, où vous découvrirez les facteurs qui dépérissent les aliments et les différentes méthodes de préservation des produits alimentaires. Vous y trouverez de quoi nourrir votre esprit et votre imagination!

Dans le cadre de son programme d’enrichissement des connaissances alimentaires, le MAAC a mis sur pied cette exposition interactive bilingue, qui mobilisera tous vos sens. Destinée à tous les groupes d’âge, La science a bon goût offre un menu qui saura satisfaire l’esprit et l’imagination.

«Nous sommes vraiment heureux d’offrir à nouveau à la population du Grand Moncton une exposition nationale. Celle-ci explore la science à partir de votre cuisine. C’est une approche vraiment intéressante. Nous espérons qu’elle plaira à tous, même si ce n’est pas tout le monde qui osera sentir les différents aliments avariés- comme le propose un des éléments interactifs de l’exposition!», souligne Sophie Cormier, directrice, Place Resurgo, culture et patrimoine.