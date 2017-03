La nouvelle Chambre de commerce de Memramcook voit grand

par

Incorporée en août 2016, la Chambre de commerce de Memramcook en n’est qu’à ses débuts, mais déjà, ses projets sont nombreux.

L’organisme présidé par Maxime Bourgeois a franchi un pas de plus le mardi 7 mars en présentant à ses quelque 40 membres la nouvelle signature visuelle de la Chambre de commerce de Memramcook.

«Le nouveau logo montre quatre mains qui se rassemblent pour symboliser la collectivité, la force d’un regroupement des gens d’affaires de même que l’entraide et le soutien entre les membres», explique Annie LeBouthillier de l’agence Mistral Communication qui a conçu le logo décrit comme étant moderne et professionnel.

Mme LeBouthillier a profité de sa présence devant la Chambre de commerce de Memramcook pour parler de son expérience comme femme d’affaires et des moyens pour réussir. Elle a d’ailleurs insisté sur l’importance du réseautage en affaires.

Pour sa part, Maxime Bourgeois a présenté les projets et objectifs de la Chambre de commerce de Memramcook. «On souhaite être à l’écoute de nos membres pour mieux les desservir, dit-il. Au niveau stratégique, on est encore en train de développer les axes et de s’organiser à l’interne.»

«L’objectif, c’est vraiment le développement et la prospérité de nos membres. On souhaite aussi attirer d’autres membres et d’aider les jeunes qui souhaitent se lancer en affaires. On estime qu’il y a entre 150 et 200 entreprises à Memramcook. De ce nombre, il y en a de 70 à 100 qui sont assez actives. D’ici l’été, on souhaite avoir 75 membres. Avant d’essayer d’attirer d’autres entreprises à Memramcook, on souhaite que celles qui sont ici soient bien desservies et qu’elles se développent bien.»

«Parmi les activités, on organiserait trois 5 à 7 par année qui mettraient en valeur une entreprise ou un organisme membre de la Chambre de commerce, explique M. Bourgeois. On inviterait la communauté chez cet entrepreneur, par exemple, pour qu’il puisse parler de ses produits et services. On prévoit aussi organiser trois déjeuners-conférences par année. L’idée c’est d’avoir des conférenciers de l’extérieur pour nous donner une perspective nouvelle de ce qui se fait en affaires.»

«Il y a aussi le tournoi de golf annuel qui aura lieu en juin, sans oublier le gala annuel que l’on souhaite organiser pour souligner le succès des entreprises locales et le Programme par et pour qui permet aux membres d’offrir des rabais aux autres membres», ajoute-t-il.

Maxime Bourgeois croit fermement au potentiel de la Chambre de commerce. Membre fondateur, M. Bourgeois habitait encore à l’extérieur de la région lorsqu’il a entrepris les démarches pour faire incorporer l’organisme. Originaire de la Vallée de Memramcook, il souhaitait revenir dans sa région natale pour ouvrir son entreprise, ce qu’il a fait en juin 2016 en ouvrant le cabinet Bourgeois-Chiasson Avocats à Memramcook.