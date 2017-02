La musique dans le sang

par

La musique, c’est vraiment ma passion. Je serais incapable de vivre sans musique! J’ai toujours aimé la musique, et ça depuis que je suis toute petite. Quand j’étais plus jeune, je chantais des chansons de «Dora» devant toute ma famille. Ma passion pour chanter ne s’est depuis ce jour jamais envolée! Mais, maintenant, je chante seulement quand je suis toute seule pour que personne ne puisse m’entendre. Je suis beaucoup trop gênée pour chanter devant quelqu’un. Si j’ai une grosse envie de chanter, je me cache dans ma chambre, je joue de la guitare et je chante à voie basse…vraiment très basse…

Je pense que mon amour pour la musique vient de mon père. A vrai dire j’en suis convaincue! Il en écoutait toujours. En permanence la maison raisonnait de chansons différentes. J’aimais beaucoup écouter de la nouvelle musique avec lui. C’est mon père qui m’a fait connaitre la musique rock. Beaucoup de mes groupes de musique préférée je les ai connus grâce à lui! Pour moi, un monde sans musique, ce serait horrible, impossible même d’y penser!!! J’ai toujours besoin d’écouter de la musique, c’est comme vital pour moi. Voilà pourquoi il y a toujours de la musique qui joue dans la maison. Quand je suis à l’école, en classe, j’ai toujours une chanson dans la tête! Pas simple parfois de se concentrer!

Mon genre de musique préférée est la musique alternative. Ainsi, si de la musique joue, je vais probablement aimer cela, même si c’est de la musique country, le genre de musique que je déteste le plus! Mais, le fait d’entendre simplement des notes jouer, des rythmes différents, j’adore ça. Quand j’écoute de la nouvelle musique, je porte beaucoup plus attention au son en lui-même qu’aux paroles. C’est vraiment rare qu’une chanson attire mon attention juste à cause des paroles, à croire que j’entends uniquement l’instrumental des fois!

La musique fait partie de ma vie, c’est apaisant et ça me donne le sourire! Et vous, quelle est votre musique préférée?

Txen Brun

