La municipalité de Memramcook devient membre de la Chambre de commerce locale

Lors de sa réunion ordinaire du lundi 15 mai, le conseil municipal de Memramcook a reçu Maxime Bourgeois, président de la Chambre de commerce de Memramcook, qui a fait valoir la raison d’être de l’organisme au sein de la municipalité.

Incorporé l’été dernier, l’organisme compte aujourd’hui une cinquantaine de membres. Pour le président, ces chiffres se comparent favorablement à ceux d’autres chambres de commerce dans des municipalités de taille comparable.

La Chambre de commerce a comme objectif de soutenir ses membres dans leurs projets. De plus, elle souhaite rassembler la communauté pour favoriser la mise en commun des efforts, valoriser le succès des entreprises membres et promouvoir l’achat de produits locaux.

Parmi ses activités, la Chambre de commerce tient des déjeuners-conférences et reçoit des invités de marque ou des personnes ressources de l’extérieur afin de partager leur expérience et leur expertise avec les membres. De plus, des soirées 5 à 7 permettent à des membres de mettre leurs produits ou services en valeur. La Chambre de commerce tiendra également son populaire tournoi de golf cet été et un gala soulignant l’excellence d’une entreprise aura lieu en septembre. L’exposition de voitures anciennes, présentée le 6 août, sera coordonnée cette année par la Chambre de commerce.

Maxime Bourgeois a dit souhaiter que la municipalité devienne membre de la Chambre de commerce afin qu’elle puisse jouer un rôle de premier plan dans les activités de l’organisme, notamment dans le cadre du gala, du tournoi de golf et de l’exposition de voitures anciennes.

Au terme de la présentation, le conseil municipal a choisi de devenir membre à part entière de la Chambre de commerce de Memramcook et s’est engagé à la soutenir dans ses activités, sans préciser la nature de cet appui.

Par ailleurs, en fin de réunion, le mandat de Brian Cormier comme maire suppléant a été renouvelé pour une autre année.