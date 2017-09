La modification de la grandeur des terrains sur le chemin Pellerin passe l’étape de la 1re lecture

par

Gilles Haché

Le conseil municipal de la Ville de Shédiac a accepté en 1re lecture la modification au plan d’aménagement qui exigeait qu’un terrain soit d’une dimension minimum de cinq acres pour qu’elle passe à une acre. La modification avait été acceptée en 2013 lorsque le nouveau plan d’aménagement avait été accepté.

Donc si la modification passe l’étape de la 3e lecture, il sera possible de subdiviser les terrains en grandeur d’une acre permettant ainsi d’y ériger des camps.

La municipalité a fait parvenir à la province son plan quinquennal afin d’établir son programme ordinaire d’amélioration des routes provinciales désignées pour les cinq prochaines années.

En 2018, des réparations sont prévues sur la route 133 (rue Hannington au Pont Foch) au système d’égouts pluviaux, remplacement des tuyaux d’eau potable, remplacement des tuyaux d’égouts sanitaires et le revêtement complet de la route.

En 2019, route 133 (rue Chesley au Pont Foch). Réparations du système d’égouts pluviaux, remplacement des tuyaux d’eau potable, remplacement des tuyaux d’égouts sanitaires et le revêtement complet de la route.

En 2020, route 133 (section entre la rue Bellevue et la limite est de la municipalité Phase I). Le projet prévu comprend des réparations au système d’égouts pluviaux, réparations aux bordures et caniveaux et trottoirs et l’asphaltage.

En 2021, route 133 (rue Ste-Anne à la rue King). Le projet prévu comprend des réparations au système d’égouts pluviaux, réparations aux bordures et caniveaux et trottoirs et l’asphaltage.

En 2022, route 133 (section entre la rue Bellevue et la limite est de la municipalité Phase II). Le projet prévu comprend des réparations au système d’égouts pluviaux, réparations aux bordures et caniveaux et trottoirs et l’asphaltage.

En bref… le début de la phase III de la rue Main est débuté et devrait être terminé vers la fin novembre… le projet de réservoir d’eau sur le chemin Ohio débute par les demandes de soumission et devrait se terminer en septembre 2018… le centre des opérations devrait ouvrir en septembre… en juillet le Centre aux visiteurs a connu une augmentation de visiteurs de 9% par rapport à 2016.

La prochaine réunion du conseil aura lieu le 25 septembre.