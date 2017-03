La Maison Nazareth présente le Trivthon 2017

par

Le samedi 8 avril prochain, le CEPS de l’Université de Moncton sera transformé en une énorme surface de jeu-questionnaire alors que la Maison Nazareth présentera son seizième Trivthon.

«Comme par les années précédentes, la présidence d’honneur du Trivthon est assurée par l’honorable Viola Léger. Nous sommes tous au courant, toutefois, des problèmes de santé de madame Léger et la Maison Nazareth se joint à la communauté acadienne et à la population du Nouveau-Brunswick pour lui souhaiter un prompt rétablissement», a mentionné Luc Doucet, président du conseil d’administration de la Maison Nazareth.

Le Trivthon, c’est un amalgame du jeu de société Quelques Arpents de piège et du jeu-questionnaire télévisé Who Wants To Be a Millionaire?. Des équipes de huit personnes doivent répondre à une série de questions touchant des sujets divers comme l’histoire du Canada, les actualités internationales, la politique, la religion, les sciences et bien d’autres.

«Le Trivthon de l’an dernier a établi des records en terme de participation et de revenus. Les fonds ainsi recueillis nous permettent de réaliser notre mission d’aide auprès des plus vulnérables», a ajouté Luc Doucet.

Le Trivthon se déroulera au CEPS de l’Université de Moncton, le samedi 8 avril. Les portes ouvriront à 18h et la compétition débutera dès 19h. Le Trivthon est présenté en collaboration avec CJSE, à Shédiac, et BoFM, à Dieppe.

Pour plus d’information ou pour inscrire une équipe : 506 382-9089; trivthon@gmail.com.